Ángel Cotán 26 MAR 2026 - 17:05h.

Se retoma una práctica abandonada en el siglo pasado para los Juegos de 2028

Lo que es verdad y lo que no en la polémica de la boxeadora Imane Khelif

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Este jueves, el COI ha anunciado una medida importante de cara a los próximos Juegos Olímpicos. En Los Ángeles 2028, solo las mujeres biológicas podrán competir en disciplinas femeninas. Tras la polémica generada alrededor de la boxeadora argelina Imane Khelif, el Comité Olímpico Internacional apuesta por retomar la práctica de los test de sexo, abandonada en el siglo pasado.

El COI solo dejará competir a mujer biológicas en las disciplinas femeninas

Este es el comunicado oficial del COI: "La política explica que, para todas las disciplinas del programa deportivo de un evento del COI, incluidos los Juegos Olímpicos, y tanto para los deportes individuales como para los de equipo, la elegibilidad para cualquier categoría femenina se limita a las mujeres biológicas. La elegibilidad para la categoría femenina se determinará en primer lugar mediante una prueba del gen SRY para detectar la ausencia o presencia de dicho gen.

Basándose en evidencia científica, el COI considera que la presencia del gen SRY es permanente y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado el desarrollo sexual masculino. Además, el COI considera que la detección del gen SRY mediante muestras de saliva, hisopado bucal o sangre es un método poco invasivo en comparación con otros posibles métodos.

Las atletas que den negativo en la prueba del gen SRY cumplen de forma permanente con los criterios de elegibilidad de esta política para competir en la categoría femenina. Salvo que haya motivos para creer que un resultado negativo sea erróneo, esta prueba se realizará una sola vez en la vida. Con la rara excepción de los atletas con diagnóstico de Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (SICA) u otras diferencias/trastornos raros en el desarrollo sexual (DSD) que no se benefician de los efectos anabólicos y/o de mejora del rendimiento de la testosterona, ningún atleta con un resultado positivo en la prueba SRY es elegible para competir en la categoría femenina en un evento del COI.

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Los atletas con un resultado positivo en la prueba SRY, incluidos los atletas transgénero XY y los atletas XY-DSD sensibles a los andrógenos, siguen estando incluidos en todas las demás clasificaciones para las que cumplen los requisitos. Por ejemplo, pueden participar en cualquier categoría masculina, incluso en un cupo masculino designado dentro de cualquier categoría mixta, en cualquier categoría abierta o en deportes y eventos que no clasifiquen a los atletas por sexo.

En relación con esta política, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, declaró: «Como exatleta, creo firmemente en el derecho de todos los atletas olímpicos a participar en una competición justa. La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido elaborada por expertos médicos. En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.

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Por lo tanto, es absolutamente evidente que no sería justo que hombres biológicos compitieran en la categoría femenina. Además, en algunos deportes, simplemente no sería seguro». Continuó: “Todos los atletas deben ser tratados con dignidad y respeto, y solo necesitarán someterse a un examen médico una vez en su vida. Debe haber información clara sobre el proceso y asesoramiento disponible, junto con la asesoría de expertos”.