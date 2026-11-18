María Trigo 18 NOV 2026 - 13:36h.

El entrenador lo defiende y deja claro que lo que aporta fuera es lo que ha logrado que haya esta unión en el equipo

Ander Herrera explica a dónde va su sueldo del Zaragoza y responde a la retirada: "No está lejos"

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Ander Herrera decidió volver al club de su vida en el peor momento deportivo de su historia, pero ocn la firme intención de devolver al Real Zaragoza al fútbol profesional. Tras una etapa en el fútbol argentino, el talentoso centrocampista regresó a su casa, pero las lesiones no le están dejando que aporte mucho sobre el terreno de juego. Algunas críticas no tardaron en llegar y, ahora, en una reciente entrevista su entrenador Ibai Gómez ha dado la cara por él.

¿Qué ha dicho de Ander Herrera?

"Yo sé lo que es Ander porque he jugado con él muchos años y era muy pesado con el Real Zaragoza, siempre lo ha sido. Sé lo que es el Real Zaragoza para él y sé que lleva tiempo dispuesto y queriendo venir, pero bueno, son situaciones que no han llegado hasta ahora y creo que el mayor ejemplo es que ahora mismo él tiene muchísimo que perder y muy poco que ganar", empezó diciendo Ibai Gómez, que reconoció que sabían que las lesiones podían pasarle facturas a Herrera:

"Él es consciente de todo. Yo, la verdad, es que estoy muy agradecido porque tenía muy claro que quería que viniera porque es un jugador que sabemos que ahora ya lleva años con un tema de la espalda que ha tenido ciertas lesiones últimamente y que podía pasar que no estuviese mucho disponible para el campo, pero es que lo que nos está dando fuera del campo creo que hay muy pocos jugadores que puedan darte lo que nos está dando Ander a nosotros en cualquier club del mundo".

Y es que Ibai Gómez quiso dejar claro que Ander Herrera aporta muchísimo y que es el principal culpable del sentimiento de equipo que se ha creado: "Ander, de verdad, es que es el mayor ejemplo en todo. Es el primero siempre, es el que mejor explica lo que es el zaragozismo, el que ha involucrado en gran parte todo este sentido de equipo que hemos generado, no le gusta salir en muchos sitios de ese modo, le gustaría salir mucho más en lo que es el campo, pero ya te lo digo yo que soy más objetivo".

El Real Zaragoza es líder del Grupo 2 de Primera Federación con 27 puntos tras 12 jornadas disputadas, manteniendo una ventaja de cuatro puntos sobre el Villarreal B y seis sobre la AD Alcorcón. El próximo compromiso liguero del conjunto blanquillo será este sábado 21 de noviembre a las 16:30 horas en casa ante el Rayo Majadahonda.