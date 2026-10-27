Ángel Cotán 27 OCT 2026 - 12:00h.

El candidato por el Partido Popular apela a la edad

La conversación entre Unai Emery y Roberto Olabe que hacía ganador a Fabián Ruiz: "¿Por qué no?"

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El fútbol español goza de una espléndida salud. Aunque faltó la guinda con el Balón de Oro para Lamine Yamal, Rodri Hernández o Fabián Ruiz, la afamada gala del pasado lunes reconoció el excelso nivel futbolístico que se respira en nuestro país. Alexia Putellas, Unai Simón y Luis de la Fuente brillaron con luz propia en Londres y han recibido un aluvión de felicitaciones.

Incluso desde la esfera política. En plena campaña por la elecciones generales, tanto Alberto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez han querido felicitar públicamente a los grandes vencedores nacionales de la gala del Balón de Oro.

Feijóo y la coincidencia con Luis de la Fuente para ganar a Pedro Sánchez

El candidato por el PSOE puso en el foco a Alexia Putellas, gran dominadora del fútbol femenino en las últimas temporadas: "¡El fútbol español vuelve a hacer historia! Enhorabuena a Alexia Putellas por un nuevo Balón de Oro y al resto de españoles galardonados. Vuestro talento y vuestro juego son un orgullo para España y un ejemplo para las futuras generaciones. Muchas felicidades a todos y todas".

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Por el contrario, el candidato del PP apostó por la figura de Luis de la Fuente. En su felicitación, Feijóo expuso una coincidencia con el seleccionador nacional. Ambos tienen 65 años de edad, una cifra con la defiende que pueden seguir ganándose cosas importantes, como un Mundial o las elecciones generales: "A la edad de Luis se pueden conseguir cosas maravillosas. Por ejemplo, ganar un Mundial... o llegar a ser presidente de tu país. Enhorabuena al mejor entrenador del mundo. Por el fútbol que enseña y por los valores que transmite. Noche histórica para el deporte español".

El gran triunfo del seleccionador nacional en la gala del Balón de Oro

El seleccionador español Luis de la Fuente se hizo este lunes con el trofeo al mejor entrenador de la temporada pasada en la gala del Balón de Oro. De la Fuente dirigió a España a la conquista de la Copa del Mundo, encajando un solo gol por el camino y batiendo a algunas de las mejores selecciones del mundo, incluyendo a Argentina, la vigente campeona, en la final.

El técnico español es el tercer galardonado con este premio después de Carlo Ancelotti, en 2024, y Luis Enrique, en 2025. Ganador de una Liga de Naciones, una Eurocopa y una Copa del Mundo, recibió el premio de manos del entrenador español Rafa Benítez.

"Es un auténtico honor. Ya estar entre los nominados me hacía muy feliz. Felicito al resto de nominados, porque han hecho méritos suficientes para estar aquí. Este premio no es individual, lo entiendo como un colectivo. Un premio de muchos jugadores de los que están aquí. Es un privilegio entrenaros. Con todo el respeto, tengo el mejor cuerpo técnico del mundo", dijo De la Fuente, que también agradeció a la Federación Española la "confianza, tranquilidad y seguridad". Se ha impuesto en las votaciones de los periodistas a Mikel Arteta, del Arsenal, Luis Enrique, del Paris Saint Germain, Unai Emery, del Aston Villa, y Vincent Kompany, del Bayern de Múnich.