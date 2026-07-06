Juan Pérez 06 JUL 2026 - 08:47h.

Una lesión de muñeca que le puede sacar del Mundial 2026 por una chiquillada

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La liberación de Inglaterra tras la victoria ante México en el Estadio Azteca en plenos octavos de final del Mundial 2026, partidazo incluido de Bellingham, tienen una consecuencia directa para Jordan Henderson. El centrocampista celebró el triunfo con toda la grada, sobrepasando los límites habituales, con una caída posterior que dejó al jugador tan tocado en el el suelo que obligó a las asistencias a sacarlo en camilla por un problema en la muñeca.

La imagen del centrocampista del Brentford al cierre de la clasificación es una de las más imprevistas de todo el campeonato por lo inesperado, por el choque radical que supone cambiar el canto del 'Wonderwall' por el hospital en solo unos minutos. Y todo por un error de cálculo al volver al verde al saltar la valla, una torpeza causada por un resbalón justo al levantar el segundo pie del suelo.

El gran error de Henderson es saltar la valla al mismo tiempo con las dos piernas sin posar antes el pie inicial, lo que le obliga a dar un salto con resbalón incluido. Y el acto reflejo hace que el jugador coloque las manos para evitar un choque frontal en la caída, con la correspondiente lesión que posteriormente confirmó Thomas Tuchel en rueda de prensa: "Se cayó y se lesionó la muñeca. Tiene muy mala pinta".

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El Wonderwall es uno de esos momentos icónicos que generan una comunión especial con la grada, más aún en un escenario histórico como el Azteca con todo lo que significa eso para Inglaterra. Pero Henderson lo va a recordar de una manera algo diferente al resto de sus compañeros por no tomar todas las precauciones.

El dilema es mayor para Tuchel porque no sólo pierde a Henderson, sino también a Jarell Quansah por la tarjeta roja que recibió ante México tras la falta a Jesús Gallardo. Y eso que el colegiado no la vio de primeras y tuvo que tirar del VAR para corregir su error.

Por ahora Henderson no ha sido trascendental en el Mundial, sólo ha jugado 51 minutos y apenas ha sido relevante, pero sí es cierto que su experiencia en el centro del campo y en el banquillo es cuanto menos significativa para el grupo. Según la información del periodista Craig Hope, el internacional se verá obligado a pasar la noche en Ciudad de México con un miembro del personal del equipo Médico de Inglaterra. Uno de las pocas filtraciones hasta ahora que le aleja definitivamente del resto de partidos casi con total seguridad.