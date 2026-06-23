Los de Lucas Zidane remontan y llegan a la última jornada con opciones: las notas del Jordania - Argelia

eldesmarque.com 23 JUN 2026 - 07:35h.

Con esta victoria, Argelia depende de sí mismo en la tercera jornada del Mundial

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Argelia llega con vida a la última jornada del Mundial. El equipo de Lucas Zidane remontó a Jordania (1-2) con mucho trabajo y llegará al partido contra Austria dependiendo de sí mismos para estar en la siguiente ronda. El combinado de Jamal Sellami se despide de la competición.

Un cabezazo de Nadhir Bembouali en el minuto 69 y un toque sutil de Amine Gouiri después de otro córner en el 82 salvaron los muebles del naufrago a los Zorros del Desierto, que sumaron sus primeros 3 puntos, pero aún tienen pendiente un encuentro con Austria.

Los pupilos del entrenador bosnio Vladimir Petkovic pusieron el fútbol, el desgaste físico, la pirotecnia, pero a Jordania le bastó un pestañeo de sus rivales para inclinar la balanza en el minuto 36 con un gol del centrocampista Nizar Al-Rashdan.

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Los Caballerosos demostraron sentirse cómodos en el caos que provocaron con el gol de Al-Rashdan en tanto que Argelia buscaba sin orden el libreto inicial.

El sufrimiento se prolongó hasta el segundo tiempo y los argelinos entendieron entonces que debían prescindir de las jugadas elaboradas y buscar la formula del balón parado para vulnerar a Jordania. Así llegó la remontada.

La última jornada se jugará el 27 de junio. Argelia chocará con Austria y Jordania con Argentina.

Los titulares de Jordania

Yazeed Abulaila [7]

Ehsan Haddad [6]

Abudahab [5]

Al-Arab [5]

Nasib [6,5]

Taha [7]

Rawabdech [6]

Al-Rashdan [7]

Ali Olwan [6]

Al-Mardi [6]

Tamari [5]

Los suplentes de Jamal Sellami

Odeh Fakhoury [4]

Mohammad Ali Hasheesh [4]

Ali Al Azaizah [5]

Saleem Obaid [s.c]

Mohammad Abu Zrayq [s.c]

Los titulares de Argelia

Lucas Zidane [6,5]

Belghali [5]

Mandi [7]

Bensebaini [7,5]

Ait-Nouri [7]

Boudaoui [7]

Zerrouki [5,5]

Mahrez [7]

Maza [6,5]

Chaibi [6]

Gouiri [7,5]

Los suplentes de Vladimir Petkovic

Nabil Bentaleb [6]

Ahmed Nadhir Benbouali [7,5]

Anis Hadj Moussa [5]

Jaouen Hadjam [6]

Zineddine Belaid [5]