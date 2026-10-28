Sergio García será el sustituto de Manolo González a la espera de que Monchi tome una decisión definitiva

Alberto Cercós García 28 OCT 2026 - 08:57h.

Tras la destitución de Manolo González, Sergio García coge las riendas del equipo

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El Espanyol ha tocado fondo y Manolo González ha terminado pagando los platos rotos. La eliminación copera ante el Sestao River, equipo de PrimeraRFEF, ha precipitado una decisión que llevaba tiempo sobrevolando el RCDE Stadium. El conjunto blanquiazul cayó por 4-3 en la prórroga después de encajar el empate en el último minuto del tiempo reglamentario, un desenlace doloroso que terminó de dinamitar la continuidad del técnico gallego. El club anunció su destitución nada más terminar el partido, poniendo fin a una etapa de más de tres temporadas y 107 partidos oficiales. La derrota copera fue la gota que colmó el vaso en un inicio de curso muy complicado, con el equipo en puestos de descenso y apenas un punto sumado de los últimos 15 en Liga.

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El futuro del banquillo del Espanyol

Con el banquillo vacío, Sergio García aparece como la solución inmediata para hacerse cargo del primer equipo mientras la dirección deportiva trabaja en encontrar un sustituto definitivo. El actual entrenador del Espanyol B conoce perfectamente la casa y representa una apuesta de continuidad en un momento delicado. Leyenda blanquiazul como futbolista, disputó más de 200 partidos con el primer equipo y regresó este verano al club para dirigir al filial, después de adquirir experiencia en los banquillos del fútbol formativo. Su llegada al primer equipo sería, por tanto, un movimiento provisional para intentar enderezar el rumbo deportivo mientras se decide quién debe liderar el proyecto.

La última palabra, en cualquier caso, la tendrá Monchi. El director deportivo debe valorar las distintas opciones disponibles antes de tomar una decisión definitiva sobre el nuevo entrenador. La urgencia aprieta, especialmente con el equipo necesitado de una reacción inmediata, pero el club no quiere precipitarse con una elección que marcará el futuro de la temporada. Sergio García queda así como el hombre llamado a asumir las riendas en primera instancia, a la espera de que el responsable deportivo blanquiazul defina el perfil y el nombre del técnico que debe sacar al Espanyol de la crisis.