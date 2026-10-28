Pepe Jiménez 28 OCT 2026 - 07:50h.

Sergio García, exjugador perico, apunta al encuentro ante el Villarreal

La nueva realidad de Monchi en el RCD Espanyol: "No lo tuve ni en el Sevilla, ni en Roma, ni en Birmingham"

Compartir







El Espanyol busca nuevo técnico. El conjunto perico, tras caer en la Copa del Rey, cesó este pasado martes a Manolo González y, de la mano de Monchi, ha arrancado la búsqueda de un nuevo técnico que consiga cambiar la dinámica de un equipo que no ha arrancado el curso como esperaba: Julen Lopetegui y José Luis Mendilibar, los dos nombres con más fuerza.

En mitad de una tormenta que ha provocado incluso pintadas en el RCDE Stadium amenazando a los jugadores del Espanyol, Monchi, principal encargado en materia de fichajes pericos, ha arrancado la búsqueda de un nuevo entrenador y, según contó Quique Iglesias en El Partidazo de COPE, dos de los nombres mejor colocados en su agenda son dos exsevillistas.

Según la citada fuente, dos de los nombres que parecen tener más fuerza en estos momentos son Julen Lopetegui -aunque fuentes cercanas al técnico niegan la existencia de conversaciones- y José Luis Mendilibar, apuestas del director deportivo de San Fernando ya en su época en el Sevilla.

PUEDE INTERESARTE Dónde ver en televisión los partidos de primera ronda de Copa del Rey: todos los canales

A pesar de ello, es importante señalar que con Julen Lopetegui en Catar con contrato hasta marzo, parece que José Luis Mendilibar tiene más opciones, ya que el ex del Eibar está libre después de su paso por el Olympiakos.

Cabe recordar que una de las figuras más importantes en la contratación de José Luis Mendilibar para el Sevilla fue Fernando Navarro, exjugador blanquirrojo y ahora también parte importante del equipo de Monchi en el Espanyol.

Es por ello que no chirría ver al entrenador entre las quinielas de un Espanyol que actualmente necesita escapar del descenso y que, además, encontraría en Mendilibar a un hombre que ya conoce la idea de Monchi y que, además, sabe perfectamente lo que es pelear en la zona baja de la clasificación.

El ex del Eibar -entre otros- realizó un notable trabajo en el Sevilla, donde ganó una Europa League, y tras ser cesado se marchó al Olyympiakos, donde levantó una Conference League, una Supercopa de Grecia, el título liguero y la copa griega, convirtiéndose en un técnico para la historia en dicho equipo.