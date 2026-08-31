María Trigo 31 AGO 2026 - 20:37h.

El Tottenham está hablando con el Everton para vender al delantero brasileño

Benzema rescinde con el Al-Hilal a horas del cierre del mercado de fichajes en España

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Ha estallado. Richarlison ha decido que no aguanta más y ha publicado un sorprende y duro mensaje en sus redes sociales. Diferentes medios se están haciendo eco en estos días de las negociaciones que el Tottenham está manteniendo con el Everton para vender al delantero brasileño. Ahora, ha sido el jugador el que en plenas negociaciones y a poco más de un día para que se cierre el mercado de fichajes en la Premier League, ha hablado muy claro.

Sorprendente mensaje Richarlison

"Después de todo lo que pasé en los últimos años, decidí que NUNCA MÁS decidirían mi futuro por mí. Pasé por muchas cosas malas en ese tiempo y casi todas ellas ocurrieron por decisiones tomadas por otras personas. Presión, amenazas, represalias, nada de eso me asusta. Ya pasé por cosas peores… ¡créannos! Siempre dejé claro, en todas las oportunidades, que una salida mía a otro lugar también tendría que ser buena para el club. Si no lo fuera, jamás la aceptaría… como no acepté cuando todo aquí se estaba desmoronando y me necesitaron. Me quedé y di mi vida. Entonces, espero que traten mi situación con el mismo respeto que siempre tuve por los Spurs y por todas las personas que trabajaron conmigo en este período. Solo no quieran decidir por mí", ha escrito el atacante, que ha añadido lo siguiente en una stories en la que él mismo reconoce las negociaciones y habla de los dos equipos:

"Si el Tottenham y el Everton llegan a un acuerdo, regresaré a mi equipo querido. Mi intención ya era volver al lugar donde era muy feliz, pero las negociaciones se llevaron a cabo de la manera que otros querían, y las cosas no serán así ahora. A pesar de todas estas perturbaciones, tengo un contrato con el Tottenham y estaré disponible para el club".

El mercado en Inglaterra, al igual que en España, también se cierra mañana. El tiempo va en contra de todas las partes y no parece que los ánimos sean los mejores.