"El Valencia CF ha hecho un gran esfuerzo por ficharme"

Oficial Arnau Martínez: Las tres claves que han propiciado su fichaje procedente del Girona

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Valencia"Desde los primeros contactos tenía claro que quería venir, lo que he dicho se lo transmitimos al club, el club también ha hecho un gran esfuerzo para que yo esté aquí, y la verdad es que estoy muy contento y focalizado en este club", decía Arnau Martínez este jueves en su presentación oficial.

Y razón no le falta. No en vano, Arnau Martínez ya es el tercer fichaje más costoso del Valencia CF en esta década. Pocos futbolistas han llegado al club desde la pandemia que costaran más de cinco millones (por Arnau el Valencia CF se ha comprometido a pagar esa cantidad fija más 1 millón más en variables, algunas muy fáciles de conseguir). Parece poco pero, en una época del declive de la inversión de Peter Lim en el club, puesto aunque acaba de autorizar la capitalización de 35 millones

Lejos de los primeros tiempos de Peter Lim: los fichajes más caros

Los tiempos de las grandes inversiones de Peter Lim en el Valencia CF se acabaron con la pandemia y ahí comenzó el declive. Desde ese año, el conjunto de Mestalla no ha vuelto a Europa y empieza a ser habitual verlo pelear por no descenderse. Como dato, El club pasó de gastarse en la 2015-16 un total de 143.9 millones Rodrigo Moreno (30M), Álvaro Negredo (28M) y Aymen Abdennour (22M), por ejemplo, a cero euros en la 2020/21, en la que llegaron cedidos en enero tres jugadores como son Oliva, Cutrone y Ferro a coste cero. Fue el peor año: inversión cero. Después ha subido poco a poco, volvió a estancarse en tiempos de Baraja y ha repuntado muy levemente con Corberán.

También queda lejos la inversión de los tiempos en los que llegó Guedes, el fichaje más caro de la historia con Peter Lim (40 millones) o Cillessen, el segundo, con un valor de 35 millones (trueque con Neto). El ya mencionado Rodrigo cierra el podio con 30 millones y le siguen Negredo (28 Millones), Enzo Pérez (25 M).

Los fichajes del Valencia CF de esta década:

Temporada 20/21: Oliva, Cutrone y Ferro (cedidos)

Temporada 21/22: Marcos André (8.5 M) Mamardashvili (3.8 M), Foulquier (2.5 M), Comert (0.8 M) y Bryan Gil, Ilaix Moriba, Hugo Duro, Hélder Costa y Alderete (cedidos)

Temporada 22/23: André Almeida (8 M), Hugo Duro (4 M), Cavani (libre), Samu Castillejo (libre), Iago Herrerín (sin equipo) y Nico González, Cenk, Ilaix Moriba y Samu Lino (cedidos)

Temporada 23/24: Cenk (5 M), Pepelu (5 M), Canós (0.2 M) y Yaremchuk, Amallah y Peter Federico (cedidos)

Temporada 24/25: Luis Rioja (1.2 M), Sadiq (1.5 M) por la cesión, Dani Gómez (0.15 M cedido), Valera y Stole Dimitrievski (libres) y Enzo Barrenechea, Max Aarons, Iván Jaime, Caufriez y Rafa Mir (cedidos)

Temporada 25/26: Sadiq (5 M), Ugrinic (4 M), Copete (3.6 M), Santamaria (2 M), Agirrezabala (1 M por la cesión), Lucas Beltrán (0.9 M por la cesión) y Guido, Danjuma, Dani Raba y Renzo Saravia (libres) y Ramazani y Unai Núñez (cedidos)