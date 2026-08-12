Pogba no sale del pozo: nueva lesión y el Mónaco le ofrece la rescisión de su contrato

Redacción ElDesmarque Madrid, 12 AGO 2026 - 11:16h.

El centrocampista francés no levanta cabeza desde la sanción por dopaje de 2024

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Paul Pogba vuelve a estar ante un nuevo problema justo cuando parecía que su carrera estaba recuperando la normalidad. El centrocampista francés, que había regresado recientemente a los entrenamientos con el grupo del AS Mónaco después de superar unas molestias en la rodilla, ha sufrido una nueva lesión que vuelve a poner en duda su futuro inmediato. El conjunto monegasco ya le habría ofrecido la rescisión de su contrato después de este contratiempo.

Paul Pogba estaba recuperando la normalidad

El ex de la Juventus y Manchester United se ha lesionado durante la gira de pretemporada que el conjunto monegasco está realizando en Inglaterra. Según informa el medio francés Nice Matin, Pogba tuvo que abandonar la sesión después de sentir un fuerte dolor en el muslo izquierdo durante un partido de entrenamiento. El francés gritó antes de caer al suelo y necesitó la ayuda de dos miembros del cuerpo técnico para abandonar el terreno de juego, visiblemente afectado por la acción.

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Esta lesión llega en un momento especialmente delicado para Pogba ya que ya había comenzado a trabajar con el grupo a finales de la pasada semana y durante esta pretemporada había logrado disputar 45 minutos de un encuentro. Todavía estaba lejos de alcanzar la regularidad que necesita para volver a competir al máximo nivel, pero estaba volviendo a la normalidad.

El francés regresó al fútbol profesional la pasada temporada después de cumplir una sanción por dopaje que inicialmente había sido de cuatro años y posteriormente reducida a 18 meses por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Su regreso al Mónaco ha estado marcado desde el principio por la falta de ritmo y las lesiones.

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El Mónaco le ha planteado la rescisión de su contrato

Esta nueva lesión puede acelerar una decisión que el Mónaco ya había comenzado a estudiar. El mismo medio y ya confirmado por Fabrizio Romano, señala que el club monegasco ha planteado a Pogba la posibilidad de rescindir su contrato mediante un acuerdo económico. La decisión, según estas informaciones, ya estaba sobre la mesa antes del último percance físico.

El Mónaco de Filipe Luis y Ansu Fati quería utilizar la pretemporada para comprobar en qué condiciones podía regresar el centrocampista después de un periodo tan prolongado fuera de ritmo (tan solo había disputado 115 minutos la temporada pasada) y, ahora cuando estaba volviendo a sentirse futbolista, otro contratiempo físico amenaza con dejarle sin equipo.