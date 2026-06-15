El Bayern Múnich paga 55 millones para fichar al cazagoles 'español' de Marruecos en el Mundial

Juan Pérez 15 JUN 2026 - 11:39h.

El jugador del PSV pone rumbo a la Bundesliga a sus 25 años

La autocrítica y la queja de Vinicius tras su golazo en el Brasil-Marruecos que levantó a Travis Scott: "Creo que puedo mejorar"

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El brillo del Mundial pesa mucho en las direcciones deportivas hasta el punto de ejecutar lo antes posibles fichajes como el recién anunciado de Ismael Saibari por el Bayern de Múnich como adelanta Fabrizio Romano. El delantero de Marruecos y jugador del PSV pone rumbo a la Bundesliga después de tener uno de los arranques más sonados del Mundial 2026 con el golazo a la Brasil de Vinicius.

Tras dos semanas de negociaciones adelantadas por el periodista italiano, la negociación entre Bayern de Múnich y PSV llegan a su fin con un traspaso que ronda los 55 millones. La noticia cae después de la brillantez no sólo de Saibari con su excelso gol a Brasil, sino del espectacular partido de la selección marroquí en su debut, un movimiento lógico del mercado a sabiendas del interés para evitar la inflación habitual en citas como esta.

Ismael Saibari llega después de una temporada espectacular donde ha anotado 19 goles y 10 asistencias en la Eredivisie intercalando la posición de mediocampista ofensivo y delantero. Con padres de origen marroquí, Saibari nació en Terrasa pero sus padres tuvieron que emigrar a Bélgica por la crisis económica cuando él sólo tenía 6 años, y allí se formó. Siempre tuvo claro que quería jugar con la selección de Marruecos porque sus padres eran de allí.

En la mayoría de encuentros ha arrancado por detrás del punta en la última temporada, pero es un jugador con mucha llegada que fácilmente aparece en el puesto del '9'. Además también ha jugado de delantero así como en banda izquierda en contadas situaciones, donde aprovecha su zancada y su calidad para dejar goles como el de la primera jornada ante una Brasil que ni supo cómo cortarlo a pesar de tener una de las parejas de centrales más prometedoras del Mundial.