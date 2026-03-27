Pablo Sánchez 27 MAR 2026 - 07:40h.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York y fan de Héctor Bellerín: "Amo a este hombre"

Su mayor deseo es seguir como verdiblanco

Compartir







Héctor Bellerín es un futbolista diferente. Atípico. Con inquietudes bien distintas a las que por costumbre se asocia a los jugadores. El lateral derecho del Real Betis se encuentra muy feliz en el club y en la ciudad, con el equipo a las puertas de pelear por dos logros tremendamente ambiciosos y en un lugar al que le gustaría seguir ligado mucho tiempo. Lo que sí tiene claro el catalán es dónde no jugaría jamás.

Durante su presencia en el programa El Larguero de la Ser, Bellerín dejó claro que su mayor deseo es seguir en el Betis mucho tiempo. Y, en caso de no seguir, tiene claro que jamás jugaría en un país tan de moda actualmente para los futbolistas como Arabia Saudí. Muchos jugadores se marchan al país árabe atraídos por las mareantes ofertas económicas que dichos clubes ponen sobre la mesa. Ante esta tentación, el defensor lo tiene claro.

"Hay buenas pachanguitas en Sevilla. Creo que hay unos motivos muy específicos por los que se hacen esos movimientos. No estoy en esa posición y no me representa. Hay otras experiencias distintas que me harían más ilusión, como el fútbol sudamericano. Todos sabemos el dinero que mueve el fútbol y pocas veces hay detrás de los fichajes motivos emocionales, creo que es muy evidente. Hay que respetar las decisiones de cada uno, pero ahora me mueve algo muy distinto".

PUEDE INTERESARTE La intrahistoria de por qué Héctor Bellerín se quedó en el Betis en verano

Jugar la Supercopa en Arabia

La posibilidad de que el Betis termine jugando antes o después una Supercopa de España en Arabia Saudí es cercana. Bellerín también sabe qué haría en esta situación, aunque deja claro que jugaría. "El tomar decisiones que a mí me gustaría tomar no me permitiría estar en la élite. Para poder estar en la élite, alzar la voz y expresarme como lo hago, representar voces que igual no tienen ese espacio, tengo que pasar por ahí. Hay que tomar decisiones por un motivo bastante mayor para eso", agregó.