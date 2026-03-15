Bellerín desvela el calvario que ha pasado y cómo le ayudó el Betis: "Es lo más duro del fútbol"

Álvaro Borrego 15 MAR 2026 - 21:17h.

El lateral marcó su primer gol con el Betis y dice, dejando atrás las lesiones, adiós a una de las etapas más difíciles de su carrera

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Héctor Bellerín marcó su primer gol con la camiseta del Real Betis. El premio más que merecido tras el año más duro de su carrera, encadenando lesiones que le han privado de poder ayudar a su equipo. No han sido meses fáciles. Verse lejos del césped le generó momentos de ansiedad, pero sus compañeros, como él mismo ha revelado, siempre estuvieron ahí. Fue ese apoyo clave para que el lateral no bajase los brazos y lograse volver con más ilusión que nunca. Por eso les dedicó el gol frente al Celta de Vigo.

"Eso es lo más duro del fútbol, la verdad. Pienso que de todas estas experiencias saco un un aprendizaje. Yo simplemente estoy muy agradecido al club, a mis compañeros, porque me han hecho mucho más fácil el poder volver. A todos los fisios, preparadores físicos, que son gente que no se ven. Y este gol es para ellos, aunque solo haya sido para el empate. Espero que lo hayan lo hayan disfrutado, es para ellos porque son la gente que no se ve, pero que es muy importante para nosotros. Y ya te digo, es muy difícil, pero me llevo unas experiencias siempre de mucho aprendizaje y ahora a ver si hay suerte y a seguir disfrutando", argumentaba Héctor Bellerín.

El jugador catalán, que volvía a la titularidad después de mucho tiempo, apuntó, en declaraciones a Movistar, que mejoraron "en la segunda parte" y que se quedan "con la sensación de haber hecho algo más" ya que sabían que "sería un partido complicado".

"Estamos satisfechos con el trabajo, no con el resultado. Sobreponernos a la primera parte es mérito de este equipo", dijo Bellerín, quien también se refirió al partido del próximo jueves en el estadio La Cartuja ante el Panathinaikos, vuelta de los octavos de final de la Europa League que se presenta con un 1-0 a favor de los griegos.