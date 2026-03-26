Bellerín 'envenena' al vestuario para ganar un título con el Betis: "Ni os lo imagináis"

Álvaro Borrego 26 MAR 2026 - 21:30h.

"Es un privilegio llegar a estas alturas de temporada sabiendo que dependemos de nosotros mismos"

Guido Rodríguez: "Me arrepiento claramente por cómo salí del Betis"

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Héctor Bellerín ha sido el protagonista del día en los medios oficiales del club. El lateral, que hace unos días lograba su primer gol con la camiseta del Real Betis, se muestra muy satisfecho por el momento personal que atraviesa pero todavía más ilusionado por el tramo final de temporada. Él, uno de los capitanes, así se lo ha transmitido a la plantilla, a la que le ha transmitido lo que significaría levantar un título en este club. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Bellerín, en un buen momento: "Estoy en un momento personal alegre dentro del campo, aunque siempre hay un porcentaje entre lo personal y lo común del equipo que se mezclan. Venía desde principios de temporada sintiéndome bien en el campo. Satisfecho, es una palabra que me resonaba en la cabeza. Aunque fueron unos meses de lesión, a mi vuelta he sentido como si hubiese sentido en el mismo camino. Aportando al equipo. Igual habría deseado tener mejores resultados, pero en cuanto a resultados personales y de físico satisfecho".

Lo peor de estar fuera del campo: "A mí siempre me pasa que veo al equipo disfrutar y uno quiere estar ahí, empapándose de ese fútbol, pero sobre todo cuando es más frustrante es cuando estás fuera y ves al equipo mal. Eso para mí es bastante frustrante. Uno se acostumbra porque van pasando los años y vas cogiendo experiencia. Cada lesión o proceso es distinto, pero uno de los momentos más complicados para mí es cuando ves al equipo incómodo y tienes la sensación de que podrías ayudar".

El mejor Bellerín es una garantía: "Me sabe mal decirlo yo, pero mi carrera me avala también. Uno se ve desde un lugar muy concreto y yo soy súper consciente de cuando juego mejor o peor. No me hace falta escuchar a nadie, sé interpretar muy bien cómo son mis actuaciones. Mi carrera también lo demuestra, todo lo que he conseguido ha sido por la suerte y todo lo que implica las decisiones que he tomado, pero siempre hubo un trabajo detrás, un talento y cosas buenas. Muchas veces siento que a veces debe ser uno mismo el que se dé ese crédito y en los momentos difíciles también es algo importante. Las lesiones te permite recapacitar y valorar las cosas".

No le afectan las críticas: "Con los años esas cosas... Uno entiende que todo es cíclico. Ahora en el Betis llevamos cinco o seis años disfrutando de un nivel que nunca se había tenido. Aun así existe el comentario negativo, procesos de altibajos. Aun estando quintos y en cuartos de final hay una demanda de la prensa o del aficionado, llega ruido. No hace falta estar muy mal para sentir estas cimas o valles y cuando observo mi carrera uno sabe que lo malo va a pasar y que lo bueno hay que disfrutarlo. En la vida pasa lo mismo".

Venir al Betis, una de las mejores decisiones de su vida: "Sin duda. Siempre lo he dicho. Para mí el Betis tiene un componente cultural, familiar y personal. En mi familita tiene un peso espectacular a nivel espiritual incluso. Aunque he jugado en equipo de alto nivel, nunca he tenido una conexión como la que tengo con el Betis, porque esto va de otra cosa, va de lo que hay detrás del escudo, de la gente, de la ciudad, de los aficionados... Con los años el significado del fútbol y cómo me relacionaba con el fútbol empezó a cambiar completamente. Ya no era el conseguir una gloria de trofeo o jugar un Mundial, para mí todo cambió por querer representar a una entidad que me representa. Para mí es mucho más personal y significativo".

La Champions y la Europa League: "Es la parte más divertida para el futbolista. Es donde nos jugamos las castañas. El otro día les dije a los compañeros que no os imagináis lo bonito que es conseguir gloria en este club. He tenido la suerte de podernos haber subido a un autobús, pasearnos por Sevilla y ver las caras de abuelos o niños. Se lo dije. No os imagináis lo que es eso. Lo que sería para nosotros el poder revivirlo, muchas veces miro fotos para recordarlo. Eso es tremendo, el poso emocional que nos dejó. El año pasado tuvimos una oportunidad grande de hacerlo y este año tenemos tanto eso como entrar en Champions, que es un hito para el club. Es un privilegio llegar a estas alturas de temporada sabiendo que dependemos de nosotros mismos".