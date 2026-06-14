David Torres 14 JUN 2026 - 14:01h.

Doce años desde la venta del Valencia CF a Peter Lim: todas las promesas incumplidas

"Que salga de esa situación y vuelva a ser ese club y ese equipo"

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ValenciaJordi Alba anunció que se retiraba del fútbol profesional al finalizar la presente campaña. El jugador del Inter Miami FC deja este deporte tras una enorme trayectoria y un laureado palmarés con más de 20 títulos ganados y una amplia carrera que, entre otros clubs, le llevó al Valencia CF, donde se hizo un hombre y debutó en la élite. El lateral catalán llegó a la capital del Turia con tan solo 18 años y con muchos sueños por cumplir. No tardó en realizar el primero como profesional con el Valencia CF. Y, es que, su destacado rendimiento en la pretemporada de la 2009-2010, antes de la llegada de Peter Lim, le hizo debutar en LALIGA ante el Real Valladolid CF en el José Zorrilla. Un recuerdo que jamás olvidará. Desde ese momento, creció como jugador y su rapidez y agilidad en el flanco izquierdo, le convirtieron en un fijo para el equipo que dirigía Unai Emery.

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El recuerdo de Jordi Alba del Valencia CF

Jordi Alba llegó a disputar 110 partidos oficiales con la entidad valencianista en las tres temporadas que estuvo con el primer equipo (2009/10-2011-12). Además, comenzó la Eurocopa de 2012 con la Selección Española siendo jugador del Valencia CF, competición que ganaría marcando uno de los cuatro goles de la final ante Italia. Fue una etapa que le marcó, tal y como reconoce a Mario Suárez en su canal de Youtube "El Camino de Mario"

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Jordi explicó cómo fue su llegada al Valencia: "El Barça me da la baja y me voy al Cornellà el primero y segundo año de juvenil. Sabía que era difícil llegar a primera división en el Barcelona y yo ya tenía en mente que cualquier año me podría ir fuera", empieza y recuerda: "Se fijaron varios clubes en mí, entre ellos el Valencia y decido irme al Valencia. El Valencia me vio en la selección autonómica catalana jugando de extremo. Creo que acerté yendo allí", confiesa. La prueba evidente es que cree que "las tres temporadas en el Valencia en el primer equipo fueron espectaculares. Era ese chico que empezaba a deslumbrar y gracias al Valencia tuve la oportunidad de que me llamara la selección española", confiesa Jordi

Con todo, el picante lo puso cuando analizó el presente con Peter Lim. "Creo que están pasando por un proceso complicado pero por el cariño que le tengo ojalá que salga de esa situación y vuelva a ser ese club y ese equipo que era admirado por todo el mundo", a lo que Mario Suárez de dio la razón "Ojalá. Yo estuve un año allí cedido pero ya estaba complicada la cosa".