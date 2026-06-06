Zlatan Ibrahimovic en el Valencia CF: el cómic que imagina cómo habría cambiado la historia de Mestalla

David Torres 06 JUN 2026 - 10:02h.

Zlatan Ibrahimovic y Mestalla, la historia que un día fue posible y no se concretó y que ahora cobra vida en un cómic

Todos los movimientos que planea el Valencia CF en el mercado de fichajes: ocho llegadas y varias salidas

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ValenciaMiguel Albors lo ha vuelto a hacer. Ingeniero informático especializado en formación digital e inteligencia artificial, compagina su actividad profesional con el desarrollo de proyectos creativos que exploran la aplicación de la IA a la cultura, la música, el deporte y la comunicación visual. Ha participado como bajista en proyectos de indie rock como Linqae, Furya y Yo Reptil, y desarrolla iniciativas como Spezialista.IA, centradas en nuevas formas de storytelling y creación visual mediante inteligencia artificial. Tras sacar el Imperio del Murciélago, vuelve a la carretera con un nuevo cómic de ficción que recrea una realidad alternativa en la que Zlatan Ibrahimovic aterriza en Mestalla en 2003 y se convierte en el líder de una de las etapas más exitosas de la historia valencianista. Es una obra que mezcla fútbol, nostalgia y fantasía para responder a una pregunta que muchos aficionados nunca se habían planteado: ¿qué habría pasado si el sueco hubiera vestido de blanquinegro? Lo cierto es que este podría ser una historia basada en hechos reales.

¿Y si Zlatan hubiera fichado por el Valencia? Estuvo a punto

¿Pero qué habría pasado si uno de los delanteros más influyentes de su generación hubiera vestido de blanquinegro en el momento justo? Esa es la pregunta que plantea este cómic, una obra de ficción que juega con la historia alternativa del Valencia CF para imaginar un escenario imposible pero fascinante. Ambientado en 2003, el relato sitúa a Zlatan Ibrahimovic en el Valencia CF y construye, a partir de esa premisa, una realidad paralela en la que el sueco aterriza en la capital del Turia dispuesto a cambiar el rumbo del club, haciendo pareja con Pablo Aimar.

Lejos de recrear hechos reales, el cómic explora un futuro ficticio en el que Ibrahimović se transforma en el gran referente de una era legendaria. El delantero aparece retratado como el líder de un proyecto destinado a conquistar Europa, el futbolista que marcó una época y elevó al Valencia CF a una dimensión casi mitológica. Entre guiños a Mestalla, referencias a la identidad valencianista y escenas propias del universo del cómic superheroico, la obra construye una ucronía futbolística que invita al lector a soñar con lo que pudo haber sido y nunca llegó a ocurrir, aunque estuvo a punto.

En tiempos de Suso García Pitarch como secretario técnico, el Valencia CF negoció con el Ajax su traspaso. Fue en el verano de 2003, el año que el Valencia CF ganó el doblete. Doce millones de euros pedía el conjunto ajacied y el Valencia CF sólo llegó a 11. Sin duda, su fichaje podría haber cambiado la historia del club que, en todo caso, fue gloriosa aquel año (Liga, UEFA y Supercopa de Europa).

Puedes ver el comic aquí.