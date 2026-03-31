Jorge Morán 31 MAR 2026 - 11:32h.

El futbolista se rompió en un Independiente vs River Plate

Kun Agüero pide al Atlético que disfrute ahora de Julián Alvarez: "No especularía sobre fichajes"

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Cuando un futbolista cuelga las botas, su amor por el fútbol sigue intacto. Esto provoca que para quitar ese gusanillo de la pelota, muchos decidan apuntarse a equipos seniors amateurs con los que poder seguir disfrutando del deporte. Pero la edad y, sobre todo, la falta de ritmo, provocan que en muchas ocasiones se produzcan lesiones graves. Y esto es lo que le ha ocurrido a Kun Agüero.

El ex jugador de equipos como el Manchester City, Atlético de Madrid o FC Barcelona, que dejó el fútbol por un problema cardiovascular, está volviendo a disfrutar en el césped. Lo hace con el equipo senior de Independiente del Valle, con el que sufrió una grave lesión este pasado lunes en un partido contra el River Plate.

La lesión de Kun Agüero en su vuelta al fútbol

Según las informaciones de los medios argentinos, el ex delantero se rompió él solo en una acción en la que no tenía nadie alrededor. Agüero comenzó a gritar de dolor y sus compañeros, además de los rivales, se dieron cuenta rápidamente de la gravedad del asunto. El Kun fue recogido por los presentes en el campo para sacarle del terreno de juego en volandas y más tarde fue trasladado al Sanatorio Otamendi.

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A su salida del hospital, el jugador reveló que se le había realizado una resonancia magnética. "Ya todos saben que salí lesionado. Me alzaron a aupa", comenzó explicando desde su coche. "Primero agradecer a todos los chicos de Independiente, también los de River, que estaban preocupados", prosiguió.

"Me rompí el tendón, asi que nada, mañana empezaré con los estudios y seguramente haya que operar. No queda otra", desveló el ex jugador que no ha tenido la mejor vuelta posible al fútbol argentino.