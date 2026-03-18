Sevilla reina en el Walking Football de Europa: campeones del Torneo de Roma

ElDesmarque 18 MAR 2026 - 12:56h.

El club hispalense ha logrado el título en la categoría mayores de 50 años

I Torneo de Navidad de Walking Fútbol en Sevilla

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SevillaEl tiempo pasa rápido y la edad no perdona, pero el deporte evoluciona para evitar que eso se convierta en un impedimento. Con ese propósito nació hace once años en Inglaterra el Walking Football, una modalidad incipiente del fútbol que se ha trasladado a España permitiendo a muchas personas huir del sedentarismo y, al tiempo, evitar lesiones. Hace poco más de dos años nació en Sevilla el Club Deportivo Walking Balompié de Sevilla y ya puede decirse que reina en Europa tras proclamarse este pasado fin de semana campeón del Torneo de Roma.

El cuadro hispalense se ha hecho con el título en la categoría Mayores de 50 años en la competición que se disputó en el Estadio Olímpico de la capital italiana y que reunió a un buen número de clubes europeos del máximo nivel en esta modalidad. Tras la buena acogida del I Torneo de Navidad de Sevilla organizado por el club, los representantes sevillanos se midieron en Roma a clubes de la talla de Ferencvaros, Marsella, Valenciennes, junto con campeones italianos como Novara WF, UNVS Cecina, Fermana FC, Viareggio Calcio, WF, Audace Isola d’Elba WF, Rondinella del Torrino, Bazzano SCC WF Parma, y equipos romanos como ASD Roma 1927 Futsal, TC Parioli, Salaria WF, Grifone Calcio y Tridente Calcio.

Más de treinta clubes y varias categorías

La primera edición del torneo internacional Ciudad de Roma, organizado por la Liga Nacional de Walking Footbal (LNWF) de Italia, convirtió a la capital italiana en el epicentro de esta modalidad, acogiendo a más de treinta clubes de Italia, España, Hungría, Gibraltar, Francia y Reino Unido. Cientos de deportistas se dieron cita en el campeonato, que se dividió en las categorías femenina mayores de 40 años, y masculinas mayores de 40, 50, 60 y 70.

El Club Deportivo Walking Balompié de Sevilla surgió con la finalidad de fomentar la práctica deportiva en personas mayores de 50 años, promoviendo un estilo de vida activo y saludable a través del walking fútbol (fútbol andando), una modalidad que combina ejercicio físico moderado con convivencia y compañerismo, el club impulsa un modelo de envejecimiento activo que contribuye al bienestar físico, mental y social. El deporte se concibe así como una herramienta de inclusión, motivación y prevención en salud.