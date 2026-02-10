El Valencia CF llega hasta dos campos de refugiados en Jordania

David Torres 10 FEB 2026 - 17:01h.

Presente en los campos de refugiados de Za’atari y Azraq, ambos en Jordania

ValenciaEl Valencia CF, mientras resuelve sus problemas locales, sigue colaborando con la expansión de su marca a través de iniciativas solidarias. De esta forma, ha colaborado con la donación de equipajes en los campos de refugiados de Za’atari y Azraq, ambos en Jordania, en el marco del proyecto LALIGA Za’atari & Azraq Social Project, llevado a cabo por el departamento de Proyectos Deportivos de LALIGA y la FUNDACIÓN LALIGA, con la colaboración de la AFDP Global (Association Football Development Programme).

Debido al gran interés que suscita el fútbol entre la población de ambos campos, tanto el sorteo de equipaciones como los primeros partidos de las ligas han generado mucha expectación. Gracias en parte a la gran repercusión que tienen los clubes de LALIGA entre la sociedad jordana, y el Valencia CF no es una excepción, de ahí que dona año tras año sus vestimentas para el desarrollo de la competición.

¿Qué busca esta iniciativa solidaria?

Tiene como objetivo utilizar el fútbol como herramienta transmisora de los valores positivos del deporte y empoderar a los refugiados para mejorar su bienestar psicológico, la resiliencia y la forma de relacionarse con los demás.

En la edición 2025-26 de la competición de fútbol, que se organiza de forma paralela al proyecto y que se celebrará en formato de liga regular y un play off, participarán más de 400 niños y niñas, divididos en 42 equipos que disputarán 166 partidos en ambos campos.

En Za’atari, el programa cuenta con 286 niños y niñas, organizados en 26 equipos y 106 partidos. Por su parte, en Azraq participan 144 niños y niñas repartidos en 16 equipos que disputarán 60 partidos.

Una temporada más, la actividad se desarrolla con la metodología propia “Valores para ganar”, que asigna 10 puntos por partido: 3 por méritos deportivos y 7 por méritos socioeducativos, fomentando valores como la deportividad, el respeto, el trabajo en equipo y la deportividad.

Esta puntuación no solo mide el rendimiento en el campo, sino también actitudes y comportamientos que favorecen el desarrollo integral de los jóvenes participantes.