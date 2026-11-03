Agencia EFE 03 NOV 2026 - 13:58h.

Braulio Gómez, histórico presidente del CDE Lugo Fuenlabrada, recordó al delantero como "una maravilla" y "de lo mejorcito" que pasó por allí

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Braulio Gómez, histórico presidente del CDE Lugo Fuenlabrada, club en el que pasó casi toda su etapa formativa Jesús De Miguel, fallecido este martes tras el golpe que sufrió ayer en el partido que disputó su equipo, el Tenerife, contra el Andorra, recordó al delantero como "una maravilla" y "de lo mejorcito" que pasó por allí. Además, dejó una más que interesante reflexión para el mundo del fútbol.

"Jesús de siempre fue un chico más bien tímido. Iba a aprender, a trabajar, a esforzarse al máximo. Una maravilla. Como persona increíble, de lo mejorcito que ha podido pasar por aquí. Se notaba que estaba en el campo por lo que entrenaba, porque daba el cien por cien en los partidos. Era una persona en la que se ha visto ese ánimo, ese ansia de superación que ha tenido, y que le ha llevado hasta donde le ha llevado", indicó en palabras a EFE.

"Fue un chico que empezó con ocho años con nosotros y estuvo hasta juvenil de segundo año. Era un chico al que, en principio, no se le veían cualidades, pero que, a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo, fue progresando hasta llegar a donde llegó. El final es el que menos nos podíamos esperar cualquiera", señaló.

Aquella no fue la única etapa del ariete en la entidad, ya que luego volvería para jugar en el primer equipo, "un poco de paso": "Se le notaba la mejoría que tenía y a nosotros nos aportó muchísimo. Pero, lógicamente, luego vinieron otras ofertas y optó por seguir con su carrera adelante, lo más lógico y normal".

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"De Jesús se recuerda que no te dabas cuenta de que estaba nada más que cuando lo veías trabajar. De esas personas que pasaban desapercibidas totalmente, que iban tranquilamente y se cambiaban. Momentos de él, muchos; nos ha dado muchas alegrías. La principal de todas ha sido el poder tenerle ahí, contar con él. Y lo que ha hecho no solo por el club, sino por sus propios compañeros. Era un ejemplo", subrayó.

Para Braulio era "una gran satisfacción" ver que, a base de trabajo, había llegado al profesionalismo y reconoce que, sin sentirse "responsable", de alguna manera piensa en por qué De Miguel no habría elegido otro deporte: "Es de esas personas que pueden decir que llegó donde llegó a base de esfuerzo y trabajo. Honradez, honestidad, sin darse importancia aunque destacase. De estos que da gusto trabajar con ellos".

"Tanto con él como luego con los padres, que es muy raro hoy en día por desgracia ver padres que no se meten en absoluto en el sistema de trabajo del entrenador, que no critican, sino que apoyan y están con su hijo. Nunca tuvieron una mala palabra, como otros que ves por ahí que termina el partido y abroncan a sus hijos en vez de valorar el esfuerzo y el trabajo que hacen a diario con los entrenamientos, llueva o nieve", agregó.

Hacia estos últimos quiso también tener unas palabras de pésame: "Él siempre que podía venía a vernos, el padre también ha estado siempre hasta última hora con el club. Gente maravillosa, una familia espectacular. Nadie se merece algo así, pero ellos menos. Los padres tienen que estar destrozados".

El club fue absorbido por el Fuenlabrada Atlantis en 2024 porque Gómez, "por edad", ya no podía dedicarle "el tiempo que le tenía que dedicar" y prefería dejarlo a "hacer las cosas mal hechas", pero el exmandatario mantiene vivo el recuerdo del mismo y de jugadores como De Miguel: "He tenido una sensación que no se puede explicar, de estas que hay en la vida que no quieres vivirlas, ni pasar por ellas. Por mucho que te digan, son cosas que yo por lo menos no tengo la capacidad para poder expresarlo. Es rabia, cabreo, pensar en cuántas injusticias hay en esta vida".

Reflexión final para el mundo del fútbol

Además, como persona vinculada al fútbol de base durante muchos años, dejó una reflexión: "De alguna manera se debe poner algo de freno dentro de lo que es el fútbol. Esto es una desgracia, pero hay otras muchas situaciones en las que va la gente al límite por los putos tres puntos, por los putos trofeos. Debería cambiar un poco la mentalidad. Tiene que haber competencia, sí; pero hasta ciertos extremos".

"Yo lo siento mucho por el otro chico y tiene que estar también muy jodido, muy dolido; pero muchas veces se mete esa competitividad, que ya se empieza a meter desde niños, en vez de preocuparse de que esto es un deporte y de que hay que formarles dentro del mismo. Por desgracia, de lo que tienen que mentalizarse los padres es de que llegan muy poquitos. Valora que tu hijo está haciendo deporte y el esfuerzo; no pretendas más, pensar que vas a vivir del fútbol de tu hijo. Es más importante estar con ellos allí apoyándoles a que hagan deporte que pensar hasta dónde pueden llegar. Si tienen que llegar a algún sitio ya llegarán", completó.