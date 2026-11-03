María Trigo 03 NOV 2026 - 12:17h.

Compartieron equipo en el Unionistas de Salamanca CF

En directo, muere Jesús de Miguel: "No puedes ir a jugar un partido y fallecer"

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El mundo del fútbol llora la trágica muerte de Jesús de Miguel. A los mensajes de clubes e insituciones, se están sumando algunos mucho más personales de compañeros el jugador del CD Tenerife. Es el caso de Fernando Román, que jugó con el delantero en el Unionistas de Salamanca CF durante la temporada 2021/2022, y se hicieron muy amigos tanto ellos como sus parejas.

En una emotiva y sentida carta publicada en sus redes sociales, Fernando Román le dice así adiós a una persona que consideraba parte importantísima de su vida.

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La carta de Fernando Román a Jesús de Miguel

Demi, amigo. No me creo que te hayas ido. No sabes lo que te voy a echar de menos. No te consideraba un amigo, te consideraba uno más en mi familia. Siempre me has ayudado cuando estaba mal, en mis peores momentos has estado ahí... mucha gente no sabe cómo eras, pero yo que te conozco... para mí has sido una de las mejores personas que he tenido a mi lado: humilde, trabajador, nunca te metías en ninguna bronca, hacías felices a las personas de tu alrededor y, sobre todo, eres buena persona.

Me viene a la mente todos los momentos que hemos vivido juntos... el viaje a Punta Cana los cuatro, el cual no olvidaré jamás. Todas las comidas y cenas que hemos pasado, los ratos que echábamos con nuestras hijas... los scaperoom que nos gustaban mucho...

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Tanto Tamara como yo estamos destrozados ahora, pero sabemos que desde arriba as a estar con nosotros y, sobre todo, con tu hija, con María y con toda tu familia. Amigo mío, te voy a echar mucho de menos. Te quiero mucho. Descansa en paz

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Y algunas fotografías

Fernando Román también publicó unas fotos de algunos momentos especiales que habían compartido con más palabras: "Has sido más que un amigo... no te olvidaré jamás... DEP".