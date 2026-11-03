David Torres 03 NOV 2026 - 13:56h.

El hoy entrenador del CD Castellón compartió vestuario con él

El CD Castellón, "sin consuelo", llora la muerte de Jesús de Miguel: "Parte de una historia"

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ValenciaEl técnico del Castellón, Pablo Hernández, lamentó este martes el fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús De Miguel, con el que coincidió en la plantilla del club albinegro en su última etapa como futbolista en activo y del que dijo que era "una de las mejores personas" que ha conocido en el fútbol.

Exjugador de Valencia o Leeds United entre otros, Pablo Hernández compartió vestuario con Jesús de Miguel en la campaña 2022-23 y quiso destacar de él su "compañerismo, humildad y trabajo". El puertorriqueño Jeremy De León también expresó su dolor en las redes sociales. "De los mejores amigos que me dio el fútbol, descansa en paz hermano. Te quiero mucho", apuntó.

El CD Castellón y su afición, sin consuelo

Dick Schreuder, el extécnico del Castellón con el que Jesús de Miguel ascendió como campeón a Segunda expresó también su dolor en las redes sociales. "Siempre en el corazón, Demi", apuntó el técnico neerlandés. El entonces capitán 'orellut', David Cubillas, se expresó con un mensaje similar. "Para siempre Demi", apuntó.

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Raúl Sánchez, con el que De Miguel coincidió en toda su etapa en el Castellón, lamentó la tragedia de su fallecimiento. "Amigo... dejas un vacío enorme. No te merecías esto. ¡Tu familia y tus amigos no te vamos a olvidar nunca! Cuídanos desde el cielo. Te Quiero. DEP", escribió.

Aficionados del Castellón también han mostrado su dolor por el adiós de Jesús de Miguel, autor de 25 goles con la camiseta albinegra. El colectivo de aficionados y accionistas Fórum Albinegre traslado sus "mayores condolencias a familiares y amigos" y recalcó que fue "ejemplo de profesional y mejor persona".

El Comunicado del CD Castellón

El Comunicado del CD Castellón: "Con el corazón roto y sin consuelo posible, el Club Deportivo Castellón despide a Jesús De Miguel. Cuesta encontrar palabras cuando la realidad golpea de una forma tan injusta. Defendió esta camiseta con orgullo, celebró goles con nuestra gente en el SkyFi Castalia y formó parte de una historia que esta afición nunca olvidará.

Nos unimos con todo nuestro cariño al dolor de su familia y sus seres queridos, a quienes abrazamos en estos momentos tan terribles y trasladamos nuestro más sincero pésame. Lo hacemos también junto al CD Tenerife y su afición, con quienes compartimos hoy la misma pena. Siempre serás uno de los nuestros, Demi. Descansa en paz".