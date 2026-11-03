El Heliodoro Rodríguez se convierte en un altar para homenajear a Jesús de Miguel

Javi Rayo 03 NOV 2026 - 13:03h.

La afición del conjunto tinerfeño acude al estadio para despedir a su jugador

En directo, muere Jesús de Miguel: las reacciones del Gobierno de Andorra

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El Heliodoro Rodríguez se ha convertido este martes en un pequeño altar para homenajear a Jesús de Miguel, trágicamente fallecido después del fatal choque con Jesús Owono en el CD Tenerife - Andorra de este lunes. La afición del conjunto canario se ha trasladado hasta el estadio para despedir así a su delantero, en lo que es una de las imágenes más emotivas de este martes en el fútbol español. Puedes ver la emotiva secuencia reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.