Redacción ElDesmarque Madrid, 03 NOV 2026 - 12:26h.

Álvaro Morata y su mujer han compartido un mensaje de apoyo tras la muerte del futbolista del Tenerife

Jesús de Miguel, el chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba los exámenes y acabó siendo Demigol

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La muerte de Jesús de Miguel ha provocado numerosas muestras de dolor y solidaridad en el mundo del fútbol. El delantero del CD Tenerife falleció este martes 3 de noviembre, después del grave choque que sufrió durante el encuentro frente al FC Andorra. Una noticia que ha conmocionado al fútbol español y ante la que también han reaccionado Álvaro Morata y su mujer, Alice Campello, con mensajes de apoyo a la familia del futbolista.

Alice Campello muestra su dolor por la muerte de Jesús de Miguel

La empresaria italiana ha compartido una reflexión en sus historias de Instagram en la que ha reconocido que la noticia le ha afectado especialmente por la profesión que comparte su marido con el jugador del Tenerife. "Esta noche me ha costado mucho dormir, pensando en su familia y en cómo todo puede cambiar en cuestión de segundos… Tiene la misma profesión que mi marido y no puedo ni imaginar lo que sería vivir algo así", ha escrito Campello.

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También ha explicado que lleva desde que conoció lo ocurrido con un fuerte malestar y que no ha dejado de pensar en los allegados del futbolista. "Desde ayer tengo un dolor de estómago increíble y mis pensamientos están constantemente con su familia", ha añadido. Su mensaje ha terminado con unas palabras de cariño: "Sigo rezando por vosotros, como hice anoche, con todo mi corazón. Os abrazo lo más fuerte que puedo".

El mensaje de apoyo de Álvaro Morata

Álvaro Morata también ha querido sumarse a las muestras de condolencia a través de su perfil de Instagram. El delantero ha publicado una historia en la que ha trasladado su apoyo a los familiares y seres queridos de Jesús de Miguel. "Un día muy duro para todo el mundo del fútbol. Toda mi apoyo a sus familiares y seres queridos. Descansa en paz", ha escrito el futbolista. El mensaje de ambos se suma a las numerosas muestras de cariño que está recibiendo la familia de Jesús de Miguel tras una tragedia que ha golpeado al fútbol español.