El Real Valladolid y el CD Castellón miden sus fuerzas este domingo a partir de las 14.00 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana. El partido corresponde a la Jornada 25 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Pucela

Conocida una convocatoria de 22 jugadores en el Pucela, Luis García Tevenet ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto levantino. Después de percer (3-1) ante el Córdoba CF en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de la ciudad andaluza el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas de los sancionados Stanko Juric e Iván Alejo, y de los lesionados Mathis Lachuer, Noah Ohio, Amath Ndiaye y Guille Bueno, y la presencia del jugador del Real Valladolid Promesas Hugo San, el técnico sevillano podría incidir en la idea de semanas anteriores. Guiándonos por la filosofía de Tevenet y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Guilherme Fernandes; Ramón Martínez, Pablo Tomeo, David Torres, Hugo San; Ibrahim Alani, Víctor Meseguer; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Stipe Biuk; y Juanmi Latasa.

Bajas y alineación del Castellón

Aunque aún no se conoce la convocatoria del CD Castellón, Pablo Hernández ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el equipo pucelano. Después de ganar (2-0) al FC Andorra en el Estadio SkyFi Castalia de la ciudad castellonense el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-4-2. Con las bajas de los sancionados Fabrizio Brignani y Jeremy Mellot, y de los lesionado Douglas Aurelio, y con la presencia de algunos jugadores con ficha de filial, el técnico blanquinegro podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Pablo Hernández y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto levantino, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Romain Matthys; Salva Ruiz, Alberto Jiménez, Agustín Sienra, Lucas Alcázar; Brian Cipenga, Beñat Gerenabarrena, Diego Barri, Pablo Santiago; Álex Calatrava, y Ousmane Camara.