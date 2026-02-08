Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Valladolid
Zorrilla

Posible alineación del Real Valladolid y el CD Castellón en la Jornada 25 de LALIGA Hypermotion

Celebración de los jugadores del Real Valladolid ante el Racing.
Celebración de los jugadores del Real Valladolid ante el Racing.. LALIGA.
Compartir

El Real Valladolid y el CD Castellón miden sus fuerzas este domingo a partir de las 14.00 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana. El partido corresponde a la Jornada 25 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Pucela

Conocida una convocatoria de 22 jugadores en el Pucela, Luis García Tevenet ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto levantino. Después de percer (3-1) ante el Córdoba CF en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de la ciudad andaluza el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas de los sancionados Stanko Juric e Iván Alejo, y de los lesionados Mathis Lachuer, Noah Ohio, Amath Ndiaye y Guille Bueno, y la presencia del jugador del Real Valladolid Promesas Hugo San, el técnico sevillano podría incidir en la idea de semanas anteriores. Guiándonos por la filosofía de Tevenet y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

PUEDE INTERESARTE

Guilherme Fernandes; Ramón Martínez, Pablo Tomeo, David Torres, Hugo San; Ibrahim Alani, Víctor Meseguer; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Stipe Biuk; y Juanmi Latasa.

Bajas y alineación del Castellón

Aunque aún no se conoce la convocatoria del CD Castellón, Pablo Hernández ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el equipo pucelano. Después de ganar (2-0) al FC Andorra en el Estadio SkyFi Castalia de la ciudad castellonense el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-4-2. Con las bajas de los sancionados Fabrizio Brignani y Jeremy Mellot, y de los lesionado Douglas Aurelio, y con la presencia de algunos jugadores con ficha de filial, el técnico blanquinegro podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Pablo Hernández y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto levantino, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

PUEDE INTERESARTE

Romain Matthys; Salva Ruiz, Alberto Jiménez, Agustín Sienra, Lucas Alcázar; Brian Cipenga, Beñat Gerenabarrena, Diego Barri, Pablo Santiago; Álex Calatrava, y Ousmane Camara.

peter_federico_celebra_su_gol_ante_el_huesca_en_el_alcoraz.jpeg
Chuki, ante el Córdoba.. Real Valladolid
Temas