Juan Pérez 29 NOV 2026 - 21:00h.

Aunque el presidente blaugrana mantiene la cautela en el campeonato liguero

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La primera reacción pública de Joan Laporta tras la aplastante victoria del FC Barcelona ante el RC Deportivo vuelve a ser de serenidad y tranquilidad más allá de la alegría de lograr tres puntos tan importantes. El tropiezo del Real Madrid ante el Alavés es la base para buscar un extra de felicidad en el rostro del presidente, que se alegra del hat-trick de Raphinha atendiendo a que el brasileño "va fenomenal, y va a cumplir lo que me dijo. Está marcando muchos goles y estamos encantados con él", una afirmación lógica que desprende el entusiasmo de una victoria ante un "muy buen equipo" como Laporta entiende que es el Dépor.