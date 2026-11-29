David Torres Valencia, 29 NOV 2026 - 19:11h.

"Quiero ganar la Champions con el PSG y luego una temporadita al Valencia CF antes de retirarme", dice acompañado por su nueva pareja en Cheste

Ferran Torres compra las oficinas del Valencia CF: nuevo paso para el traslado al Nou Mestalla

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El delantero de Foios no se olvida del Valencia CF. Ferran Torres, que acaba de comprar las oficinas del club, volvió a demostrarlo este domingo en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, donde fue protagonista del banderazo de salida del Gran Premio de la Comunitat Valenciana y dejó una confesión a Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valecniana. La conversación se produjo en un escenario especial. Ferran acudió a Cheste en calidad de embajador e imagen de la Comunitat Valenciana, una responsabilidad que asumió el pasado verano tras firmar un protocolo de colaboración con la Generalitat. El futbolista de Foios, que juega actualmente en el PSG, se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada y compartió paddock con Pérez Llorca antes de dar el banderazo de salida.

Preguntado por su futuro y por la posibilidad de regresar algún día al club en el que se formó, Ferran no escondió sus planes. Primero quiere conquistar la Champions League, el gran título que todavía tiene pendiente en su carrera, y después le gustaría volver a casa para disfrutar de una última etapa como valencianista. "Quiero ganar la Champions con el PSG y luego una temporadita al Valencia CF antes de retirarme", dijo entre risas y medio en serio y medio bromeando.

Su salida no gustó, pero quiere arreglarlo

Ferran, que salió de la cantera valencianista antes de iniciar su trayectoria por Manchester City, Barcelona y ahora PSG, sigue teniendo presente al club que le abrió las puertas del fútbol profesional, sabe que su salida de Mestalla no gustó a un sector de la afición, que aún se lo echa en cara, pero él está dispuesto a darle la vuelta a esa situación porque su club es el Valencia CF, como ha repetido en infinidad de ocasiones. Por eso, su hoja de ruta es clara: la Champions primero y una última temporada en Mestalla después. Al menos, ese es el deseo que ha compartido con el presidente de la Generalitat.

Presenta en sociedad a su nueva pareja y tiene claro su futuro

Ferran, que se dejó ver por primera vez con su nueva novia, la modelo Sara Sampaio, siempre que puede demuestra que mantiene intacto su vínculo con Valencia y el Valenica CF. Esta misma semana trascendió que ha comprado el edificio de oficinas del club junto a Mestalla, una operación cercana a los siete millones de euros que refuerza su conexión con la entidad. El Valencia seguirá ocupando el inmueble como inquilino hasta su traslado al Nou Mestalla, previsto para el verano de 2027.