María Trigo 19 NOV 2026 - 11:18h.

Queda claro que el Gran Derbi se empieza a jugar mucho antes en la ciudad

Aitor Ruibal, en modo derbi: "Cuantos más partidos pierda el Sevilla FC mejor"

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Se acerca el Gran Derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Belompié. El sábado, a partir de las 18.30 horas, echará a rodar el balón sobre el césped del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para el disfrute (y también sufrimiento) de todos los aficionados. Ambas entidades, como no podría ser de otra forma, están calentando motores en sus redes sociales, donde el conjunto verdiblanco ha lanzado una curiosa iniciativa.

No es otra que hacer que los pequeños seguidores béticos acudan este viernes a sus colegios con la camiseta de su equipo. Una "misión" especial que le encargan a los más pequeños para que se note que en Sevilla un derbi se empieza a jugar mucho antes de que pite el árbitro.

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"Niños y niñas del Real Betis Balompié. Tenéis una misión. El Gran Derbi no sólo se juega en el campo. Este viernes ponte tu camiseta para ir al colegio y... ¡tiñamos de verde la ciudad!", ha escrito el cuadro de Heliópolis en sus redes sociales acompañado de un vídeo con imágenes de niños y niñas con las equipaciones del club de sus amores.

¿Qué pasa en lo deportivo?

En la mañana de este jueves ambos equipos ya han llevado a cabo sus respectivos entrenamientos. En clave verdilbanca hay muy buenas noticias para Manuel Pellegrini, pues Dani Ceballos, después de perderse los dos últimos entrenamientos, se ha ejercitado de manera parcial con sus compañeros y, a menos que ocurra algo muy extraño, lo lógico es que el mediocentro esté disponible para estar en el Sánchez-Pizjuán. Ya se verá si para salir de inicio o para ser uno de los recursos de Pellegrini en el banquillo.

En cuanto al equipo sevillista, Luis García Plaza ha contado en la sesión con las novedades de Giorgi Kochorashvili, Arouna Sangante y Chidera Ejuke, que se había ejercitado en solitario el miércoles. Con Rubén Vargas, Lucas Stassin, Isaac Romero y Fofana ejercitándose con total normalidad, el único hombre que resta por sumarse al grupo es Gabriel Suazo, lateral que aún no ha llegado a Sevilla y que debería hacerlo en las próximas horas.