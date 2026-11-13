El santero de Setefilla desvela el mejor secreto de Álvaro Valles: "Trae flores y le pide a la Virgen"

Tito González 13 NOV 2026 - 16:28h.

La esposa del futbolista es natural de Lora del Río, de ahí la profunda devoción de Álvaro Valles a la Virgen de Setefilla

Cucho Hernández, seguido por varios clubes de la Serie A

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Álvaro Valles es uno de los porteros más en forma de LaLiga, lo que le ha valido su primera convocatoria con la selección española. Un premio al esfuerzo de un futbolista que aceptó estar todo un año en la grada por tal de consumar su regreso al Real Betis y cumplir su sueño, sacrificio respaldado por el que está siendo el mejor rendimiento de su carrera. Una persona de profundos valores y devociones, y que encontró en la Virgen de Setefilla, de Lora del Río, una devoción muy particular.

La pareja de Álvaro Valles es natural de Lora del Río, de ahí su devoción por la 'Serranita Hermosa', a la que acude cada vez que puede para llevarle flores y rezarle. De hecho, el propio jugador lleva una imagen de la Virgen en sus espinilleras. Las cámaras de ElDesmarque han tenido a bien entrevistar a Salvador, el santero de la ermita, quien nos cuenta alguno de los secretos mejor guardados del futbolista del Real Betis. Su devoción por la Virgen, su pasión por el pueblo, su colaboración con todo lo que ocurre en la localidad... y mucho más. Si quieres, puedes conocer la historia en el vídeo de arriba.

La vinculación del Betis con la Virgen de Setefilla

Lo cierto es que la Virgen de Setefilla guarda una relación muy estrecha con el Real Betis, en parte gracias a la figura de Benito Villamarín. El histórico presidente de la entidad se afincó en Lora del Río y allí se casó con Ángeles Guillén. Sus inversiones reforzaron la economía de la localidad, instalando una fábrica de envasado de aceitunas y asado de pimientos, hasta el punto de que hace unos años, en los antiguos terrenos de su fábrica, ahora urbanizados, se nombró la ‘Plaza del Industrial Benito Villamarín’.

Benito Villamarín fue devoto de la Virgen de Setefilla y el Real Betis concedió la insignia de oro y brillantes del club a la imagen. Un reconocimiento que también ostentan las imágenes como la Soledad de San Lorenzo y la Estrella, que la han recibido en el presente siglo. Además, el recordado presidente bético sufragó la obra de la pérgola que se encuentra junto al Santuario en 1963, conocida como ‘los merenderos’. Como curiosidad, y durante la procesión extraordinaria realizada hace dos años en la capital hispalense, la ‘Serranita Hermosa’ pasó por la plaza de la Campana, donde se encuentra la Peña Bética Cultural Campeón 1935, famosa por el escudo del Betis colocado en su balcón que suele ser protagonista en las retransmisiones de la Semana Santa sevillana. Allí, había una gran colgadura de la Virgen de Setefilla, que anticipaba el peculiar engalanamiento que los devotos loreños habían colocado en las calles próximas a San Andrés.

(La espinillera de Valles, con la Virgen de fondo)