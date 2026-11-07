Joaquín Anduro 07 NOV 2026 - 12:57h.

Así salen Juanfran Funes y José Alberto

El banquillo del Málaga recibe propuestas y Loren Juarros decide por Juanfran Funes

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El sábado en la jornada 12 de LALIGA EA Sports arranca en La Rosaleda con el duelo de recién ascendidos entre el Málaga y el Racing de Santander donde las urgencias apremian ambos. En el equipo local, Juanfran Funes está muy cuestionado y ya hay dudas en torno a la afición sobre su continuidad mientras que en tierras cántabras el último encuentro dejó un enfado por el polémico penalti sobre Kylian Mbappé.

En el Málaga, Funes sigue apostando por una defensa de cinco en la que, en esta ocasión, Rafita jugará por la derecha en lugar de Carlos Puga por los problemas físicos del lateral de Albuñol. Esto provoca que Álex Pastor entra en la línea de tres centrales junto a Fernando Calero y Einar Galilea y Adam Aznou formará como carrilero zurdo.

La otra novedad en el once malaguista llega en el ataque, donde David Larrubia arrancará desde el banquillo y el técnico malaguista apuesta de nuevo por la doble punta formada por Chupe y Adrián Niño. Pablo Martínez arrancará desde el banquillo tras superar sus problemas en el pie y la lista de bajas la forman, además del ya citado Puga, Julen Lobete, Aarón Ochoa y Juan Cruz, que tampoco llega a tiempo.

En el Racing de Santander, la mala noticia de la última semana llegó con la grave lesión de Álvaro Mantilla, que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha contra el Real Madrid y será baja hasta final de temporada. Sin más laterales derechos naturales en plantilla, Pablo Ramón jugará en el costado diestro de la zaga y Pedro Felipe formará pareja de centrales junto a Belocian.

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Tampoco estará disponible Andrés Martín ante los problemas físicos que ya le impidieron estar la semana pasada y por los que deberá esperar un mes para volver a los terrenos de juego. La otra novedad de José Alberto en el once es el regreso de Jorge Salinas al lateral zurdo tras cumplir sanción en el último encuentro entrando por Aarón Martín.

Alineaciones confirmadas del Málaga-Racing de Santander

XI del Málaga: Alberto Herrero; Rafita, Einar Galilea, Álex Pastor, Fernando Calero, Adam Aznou; Ramón Enríquez, Carlos Dotor, Dani Lorenzo; Adrián Niño, Chupe.

XI del Racing: Julen Agirrezabala; Pablo Ramón, Pedro Felipe, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas; Iván Martín, Matteo Prati, Iker Luque, Íñigo Vicente, Sergio Canales; Yassir Zabiri.