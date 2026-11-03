Ángel Cotán 03 NOV 2026 - 08:46h.

La lesión de larga duración de Álvaro Mantilla genera un problemón en esa posición

Los elogios de Mourinho a El Sardinero y al Racing con palo por la polémica: "Hay mucha gente que no sabe las reglas"

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El Racing de Santander vivió un domingo muy duro en la visita del Real Madrid. Pese al contundente 0-3 del luminoso cántabro, El Sardinero no dio crédito con una actuación arbitral en la que el graderío local se sintió claramente perjudicado. Sin embargo, la derrota ante el renovado equipo de José Mourinho no fue la peor de las noticias.

Álvaro Mantilla, uno de los grandes pesos pesados del vestuario racinguista, encendía todas las alarmas a la media hora de partido. Y los malos presagios se confirmaron horas después con el parte médico emitido por el Racing que confirmaba su adiós a la temporada.

Para más inri, la posición del lateral derecho es la única que no está doblaba en la plantilla de José Alberto López. Ahora, la lesión de gravedad de Álvaro Mantilla obliga a Chema Aragón a mover ficha en el mercado de laterales derechos.

La postura del Racing de Santander en el mercado de laterales derechos

Sin futbolistas naturales en esta demarcación se ha especulado con la posibilidad de acudir al mercado de agentes libres en este mes de noviembre. Sin embargo, El Diario Montañés prácticamente descarta esta posibilidad. Los futbolistas en paro, escasos y sin ritmo competitivo, no terminan de convencer a un Chema Aragón que tiene definido su plan.

El director deportivo racinguista, en consenso con el entrenador, apuesta por las alternativas que tiene actualmente en plantilla y así llegar hasta el mes de enero. Será entonces cuando el Racing acuda al mercado de fichajes para reforzar la posición del lateral derecho.

Chema Aragón ya rastrea opciones de futbolistas de LALIGA EA Sports que no están contando con protagonismo en este primer tercio de temporada y cuya cesión futura podría abaratarse. La dirección deportiva necesita acertar en un puesto clave.

La lesión de gravedad de Álvaro Mantilla

A través de un comunicado oficial, el conjunto santanderino confirmó la peor noticia posible para el lateral derecho: "El defensa del Racing Álvaro Mantilla sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El jugador verdiblanco, que tuvo que ser sustituido en el primer periodo del partido disputado ayer frente al Real Madrid en los Campos de Sport, fue sometido -esta mañana- a pruebas de imagen para emitir el presente parte médico ofrecido por ASISA, proveedor de salud del club racinguista.

Mantilla pasará por el quirófano en los próximos días, pero la temporada 2026/27 no ha finalizado para uno de los capitanes verdiblancos, pues continuará con el desempeño de un papel relevante como uno de los líderes del vestuario del Racing".