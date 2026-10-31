Alineaciones confirmadas de FC Barcelona y Deportivo Alavés en la jornada 11 de LALIGA EA Sports

Alberto Cercós García 31 OCT 2026 - 19:49h.

Hansi Flick y Quique Sánchez Flores ya tienen a sus elegidos para el partido en el Camp Nou

Los votos más sorprendentes del Balón de Oro 2026: Siria y Fabián, Portugal y Lamine Yamal o España y Mbappé

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El fútbol vuelve al Spotify Camp Nou este sábado con el Barça-Alavés, correspondiente a la jornada 11 de LALIGA EA Sports. Los de Hansi Flick afrontan una nueva cita liguera con la necesidad de sumar tres puntos y recuperar sensaciones ante su afición, mientras que el conjunto vitoriano buscará dar la sorpresa y rascar algo positivo de uno de los escenarios más complicados del campeonato.

La derrota en el Clásico ante el Real Madrid puso fin a una racha de nueve victorias ligueras y ha reducido el margen de error de los azulgranas, que siguen con 27 puntos en la parte alta de la clasificación. Flick necesita una reacción para recuperar la confianza y evitar que sus perseguidores se acerquen, aunque tendrá que hacerlo condicionado por las numerosas bajas en defensa. Enfrente estará un Alavés dirigido por Quique Sánchez Flores, que ocupa la séptima plaza con 12 puntos y que quiere aprovechar las dudas culés para dar la campanada en el Camp Nou.

Alineaciones confirmadas de Hansi Flick y Quique Sánchez Flores

El once del FC Barcelona: Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Frenkie de Jong, Brian Fariñas; Rodri, Pedri; Fermín, Lamine Yamal, Adeyemi; Raphinha.

El once del Deportivo Alavés: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Youseff, Ville Koski; Ángel Pérez, Guevara, Denis Suárez, Abde Rebbach, Carlos Protesoni; Lucas Boyé.