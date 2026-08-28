Posibles alineaciones del Osasuna - Getafe para la jornada 3 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 AGO 2026 - 06:44h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Osasuna y Getafe de la jornada 3

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CA Osasuna y Getafe CF se ven las caras en El Sadar para cerrar la tercera jornada de LALIGA EA Sports, en un enfrentamiento programado para este lunes 31 de agosto a las 19:30h. El conjunto navarro llega a la cita tras haber disputado entre semana su compromiso aplazado de la jornada 1 ante el Celta de Vigo. Por su parte, el cuadro azulón visita Pamplona con la moral alta tras cosechar su primer triunfo del curso al vencer por 1-0 al Racing de Santander en el Coliseum, acumulando tres puntos en su casillero tras dos fechas disputadas.

Posible alineación de Osasuna

Osasuna saltará a su feudo bajo un esquema 4-4-2, a la espera de evaluar el estado físico de sus hombres tras el esfuerzo intersemanal. Sergio Herrera defenderá la portería rojilla. En la línea defensiva, Íñigo Arguibide ocupará el lateral derecho tras la baja de Valentin Rosier, Abel Bretones actuará en el izquierdo, y la pareja de centrales estará compuesta por Alejandro Catena y Jorge Herrando, ya que Enzo Boyomo le falta algo de rodaje. "Él es un chico al que le cuesta más alcanzar ese estatus de forma, o por lo menos yo lo he entendido así", aseguró Ramis. En la medular, Iker Muñoz y Jon Moncayola llevarán el timón en la contención, escoltados por Aimar Oroz y Rubén García con libertad de movimientos. En la parcela ofensiva, la punta de lanza contará con Ante Budimir como referencia de área, acompañado por Raúl García o Jonathan Dubasin para completar el ataque.

Posible once de Osasuna frente al Getafe:

Portero: Sergio Herrera

Defensas: Arguibide, Herrando, Catena, Bretones

Centrocampistas: Rubén García, Moncayola, Iker Muñoz, Oroz

Delanteros: Budimir, Raúl García

Posible alineación del Getafe

El Getafe se presentará en El Sadar bajo un dibujo 4-4-2, con la alternativa táctica de mutar a un 5-3-2 mediante la entrada de Saba Sazonov por Kiko Femenía para reforzar la retaguardia. Para este envite, José Bordalás mantiene las bajas confirmadas por lesión de Christantus Uche y Juanmi, mientras que Mario Martín se mantiene como duda hasta última hora. David Soria custodiará la meta visitante. En la zaga, Djené y Zaid Romero conformarán el eje central, con Johan Mojica en el perfil zurdo y Femenía (o Sazonov) en el derecho. En la sala de máquinas, Francho Serrano y Orel Mangala, flanqueados por Andrés García y Ramón Terrats en los costados y en el frente de ataque, la dupla compuesta por Enes Ünal y Martín Satriano será la encargada del gol.

Posible once del Getafe frente a Osasuna:

Portero: Soria

Defensas: Femenía/Sazonov, Djené, Zaid Romero, Mojica

Centrocampistas: Andrés García, Francho, Mangala, Terrats

Delanteros: Ünal, Satriano