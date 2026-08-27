Posibles alineaciones del Celta - Osasuna para la jornada 1 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 AGO 2026 - 05:38h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Celta y Osasuna de la jornada 1

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El Celta de Vigo y CA Osasuna recuperan este jueves 27 de agosto a las 20:30h su encuentro aplazado correspondiente a la primera jornada de LALIGA EA Sports en el Estadio Abanca-Balaídos. El conjunto gallego llega a la cita tras haber firmado un empate sin goles (0-0) frente al Valencia en Mestalla, buscando ahora ante su afición la primera victoria del curso. Por su parte, el cuadro rojillo afronta el desplazamiento a Vigo con un margen de descanso ajustado, habiendo disputado el lunes su compromiso frente al Levante, donde empataron a cero, lo que obligará a Luis Miguel Ramis a gestionar cargas en su plantilla.

Posible alineación del Celta

El Celta saltará se estrenará en Balaídos bajo su habitual esquema 5-2-2-1 y con la plantilla al completo, sin bajas por lesión ni sanción. Ionut Radu defenderá la portería celeste. La zaga estará formada por Javi Rueda y Sergio Carreira en los carriles, acompañados en el eje central por Javi Rodríguez, Marcos Alonso y la duda entre Carl Starfelt o Yoel Lago. En la medular, Ilaix Moriba se perfila como titular y le acompañará uno entre Miguel Román o Febas. Por delante, Williot Swedberg ocupará una de las plazas de mediapunta, mientras que el canterano Hugo González podría partir por delante de Iago Aspas. En la punta de lanza, Ferran Jutglà y Pablo Durán se disputan ser la referencia goleadora.

Posible once del Celta frente a Osasuna:

Portero: Radu

Defensas: Rueda, Javi Rodríguez, Starfelt/Lago, Marcos Alonso, Carreira

Centrocampistas: Román/Febas, Ilaix Moriba, Hugo González/Iago Aspas, Swedberg

Delanteros: Jutglà/Durán

Posible alineación de Osasuna

Osasuna se presentará en Vigo bajo un esquema de 4-4-2. Sergio Herrera será el encargado de defender la portería navarra. En la línea defensiva, Íñigo Arguibide ocupará el lateral derecho ante la baja por lesión de Valentin Rosier, completando la zaga con Herrando, Alejandro Catena y Abel Bretones o Diego Rico en la izquierda. En la sala de máquinas estarán Jon Moncayola y uno entre Iker Muñoz y Lucas Torró. Una de las bandas será para Aimar Oroz, aunque puede que Ramis le de descanso por lo que los extremos podrían ser ocupados por Kike Barja y Rubén García ante las molestias en la rodilla de Raúl Moro. En la doble punta, Raúl García parte como fijo y el otro puesto será para Ante Budimir, pero si el técnico rojillo rota, Dubasin podría ser el elegido por delante del croata.

Posible once de Osasuna frente al Celta:

Portero: Sergio Herrera

Defensas: Arguibide, Herrando, Catena, Bretones/Rico

Centrocampistas: Iker Muñoz/Torró, Moncayola, Rubén García, Oroz/Kike Barja

Delanteros: Raúl García, Budimir/Dubasin