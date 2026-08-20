Redacción ElDesmarque Madrid, 20 AGO 2026 - 06:29h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Osasuna y Levante de la jornada 2

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El CA Osasuna recibe al Levante UD en El Sadar en el penúltimo choque de la segunda jornada de LALIGA EA Sports, fijado para el lunes 24 de agosto a las 19:30h. El conjunto navarro afronta la cita con la exigencia de arrancar con buen pie tras ver como LaLiga aplazaba su debut liguero frente al Celta de Vigo (reprogramado para el próximo 27 de agosto). Por su parte, el cuadro granota visita Pamplona necesitado de buenas sensaciones tras un desastroso estreno en la primera fecha, en la que cayó derrotado por 3-0 en el feudo del RCD Espanyol.

Posible alineación de Osasuna

Sergio Herrera defenderá la portería rojilla. En la zaga, Enzo Boyomo y Alejandro Catena conformarán la pareja de centrales escoltados por Abel Bretones en el carril zurdo, mientras que en el lateral derecho Valentin Rosier llega entre algodones por sus molestias en el bíceps femoral, lo que abre la puerta a Íñigo Arguibide. En el doble pivote, Jon Moncayola estará acompañado por uno entre Iker Muñoz y Lucas Torró. Por delante, Aimar Oroz asumirá la creación de juego en la mediapunta, flanqueado en las bandas por Rubén García y Raúl Moro, con el recién incorporado Jonathan Dubasin apretando para hacerse con la titularidad en cualquiera de los dos extremos. Finalmente, en la punta de lanza, Ante Budimir.

Posible once de Osasuna frente al Levante:

Portero: Sergio Herrera

Defensas: Arguibide/Rosier, Boyomo, Catena, Bretones

Centrocampistas: Iker Muñoz/Torró, Moncayola, Rubén García/Dubasin, Oroz, Raúl Moro/Dubasin

Delanteros: Budimir

Posible alineación del Levante

El Levante de Luis Castro busca una reacción inmediata tras el traspié sufrido en Cornellà. El técnico portugués mantendrá su propuesta 4-3-3 ajustando piezas en el dibujo. Bajo palos continuará Mathew Ryan, resguardado por una línea defensiva donde Aïssa Mandi y De la Fuente ocuparán el centro, Manu Sánchez actuará en el carril zurdo y Jeremy Toljan se disputará el puesto con Nacho Pérez en el costado derecho. En la sala de máquinas, el pivote será uno entre Oriol Rey y Hugo Sotelo, que estará acompañado por Jon Ander Olasagasti y uno entre Carlos Álvarez y Enzo Bardeli. En el tridente ofensivo, Víctor García y Tunde se disputan la titularidad en derecha, Brugui comenzará por la izquierda e Iván Romero será el punta, pero si Etta Eyong entra en el once como referencia, Iván Romero se desplazará a la banda izquierda y Brugui sería suplente.

Posible once de Osasuna frente al Levante:

Portero: Ryan

Defensas: Toljan/Nacho Pérez, De la Fuente, Mandi, Manu Sánchez

Centrocampistas: Olasagasti, Oriol Rey/Sotelo, Carlos Álvarez/Bardeli

Delanteros: Víctor García/Tunde, Iván Romero, Brugui/Etta Eyong