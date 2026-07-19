David Torres 19 JUL 2026 - 09:09h.

"Tiene una visibilidad extraordinaria y todo el mundo va a estar encima del terreno de juego"

El Nou Mestalla ya presume de fachada: así avanzan las obras del terciario

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ValenciaUn grupo de vecinos del barrio donde se asienta el futuro estadio del Valencia CF pudo conocer de cerca la futura casa del valencianismo, una obra singular que ha entrado en el último año de construcción y que, desde su inauguración en 2027, no solo dinamizará la vida de Benicalap, sino que tendrá un impacto en la ciudad de Valencia, incrementando la actividad deportiva, de ocio y entretenimiento los 365 días del año. En concreto, forman parte de la asociación vecinal de Benicalap-Entrecaminos, que estuvieron de visita en el Nou Mestalla cuando queda menos de un año para ser estrenado.

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Lo que piden, lo que esperan los vecinos y una propuesta

En nombre de los vecinos ha hablado el vicepresidente de la Asociación, Juan Antonio Caballero, que ha resumido qué es lo que piden los vecinos para el Nou Mestalla.

Así, los vecinos esperan: "que sea un impacto positivo, que al final toda la zona, la urbanización que conlleva la presencia del estadio, sea un beneficio para la periferia de del mismo y que haya mejoras desde el punto de vista urbanístico que permitan que esté mejor la zona que más nos preocupa, que es la zona de Nicasio Benlloch.

"Esperamos que al final toda la zona, la urbanización que conlleva la presencia del estadio, sea un beneficio para la periferia de del mismo"

Además, aclara a los aficionados que la visibilidad y la cercanía del público va a ser un apoyo "notable" al equipo. "Yo creo que la afición cuando lo vea le va a parecer bien porque tiene una visibilidad extraordinaria y todo el mundo va a estar encima del terreno de juego y yo creo que va a ser un plus para el equipo notable, muy notable".

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Por último, Caballero hace una propuesta a las instituciones para fluidificar el desarrollo del estadio que, además, incluye un polideportivo municipal para el barrio, pagado por el Valencia CF pero cuya construcción depende del Ayuntamiento. "Nosotros siempre que hemos pedido aclaraciones al Valencia en relación a cómo va a ser el estadio, qué repercusión iba a tener y demás, siempre ha estado dispuesto a contestarnos y a hablar con nosotros y demás, y de hecho yo creo que lo que hay que crear es un ambiente de colaboración entre Valencia Club de Fútbol, nuestra propia sociedad y el Ayuntamiento y la Generalitat. Hay que crear un cuerpo de acuerdo para poder hacer las cosas bien y que todo el mundo esté contento con la presencia del estadio aquí".