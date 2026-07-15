David Torres 15 JUL 2026 - 10:05h.

Se levantan a las 8.30 horas y la cena está pautada a las 21 horas

Así vivió el Valencia CF la victoria de España: "Fulqui, amigo, a dormir"

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El conjunto que dirige Carlos Corberán, ya se ha activado en los magníficos campos de Royalverd Training Center, ubicados en ‘pleno corazón’ de la Reserva Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, en la provincia de Girona. El equipo se ejercitará durante toda la semana (hasta el sábado) y jugará su primer partido (a modo de entrenamiento) de la presente pretemporada ante el Petro de Luanda, que es el vigente campeón de la Primera División de Angola (a puerta cerrada). Tras este stage, la plantilla regresará a la Ciutat Esportiva de Paterna donde continuará preparando el inicio de LALIGA y jugará dos partidos amistosos (CD Eldense y CD Castellón). ¿Pero cómo es el día a día?

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¿Se han imaginado cómo es un día en la pretemporada del Valencia?

¿Será como un campamento para niños? ¿Será como una jornada en la antigua Mili? El Valencia CF ha utilizado sus cuentas oficiales para hacer un timming aproximado de todo lo que sucede en un día básico de pretemporada.

Así, con uno calendario horario ha gravado los momentos más íntimos y más públicos de una concentración: desde el despertar con legañas y sonriente de Hugo Duro hasta el trabajo sobre el césped en doble sesión, pasando por las comidas colectivas en el salón o los momentos de gimnasio. Titulado bajo el nombre de "Día 2", así transcurre un día en la pretemporada del Valencia.

Cabe recordar que el equipo se ejercitará durante toda la semana (hasta el sábado) y jugará su primer partido (a modo de entrenamiento) de la presente pretemporada ante el Petro de Luanda, que es el vigente campeón de la Primera División de Angola. Tras este stage, la plantilla regresará a la Ciutat Esportiva de Paterna donde continuará preparando el inicio de LALIGA y jugará dos partidos amistosos (CD Eldense y CD Castellón).