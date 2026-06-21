El Valencia CF de Peter Lim, que perdió la tercera posición histórica de LALIGA, salva la cuarta por los pelos

Es cuarto empatado a puntos con el Athletic pero con cuatro temporadas menos en la élite

Mestalla se despedirá sin Europa: El Valencia CF de Lim supera su peor racha histórica que data del descenso

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ValenciaLa evolución del Valencia CF en la clasificación histórica de LaLiga es el reflejo de la propia historia del club. Tras décadas asentado entre los grandes del fútbol español, el conjunto de Mestalla protagonizó uno de los movimientos más importantes del ranking cuando, en marzo de 2010, superó al Athletic Club y alcanzó por primera vez la tercera posición histórica. Durante casi seis años, el Valencia ocupó un lugar reservado a los gigantes del campeonato, solo por detrás del Real Madrid y el FC Barcelona. En octubre de 2014, cuando Peter Lim tomó el control de la entidad, el club seguía siendo tercero con 3.253 puntos acumulados y mantenía una ventaja de 40 puntos sobre el Atlético de Madrid. Hoy se ha disipado.

Llegó a ser tercero, con Lim lo perdió

La magnitud de aquel ascenso quedó reflejada al término de la temporada 2010-11 (la venta de Villa y Silva). Según la clasificación histórica de Primera División, el Valencia ocupaba entonces la tercera posición con 3.044 puntos, aventajando en 20 al Athletic Club y en 68 al Atlético de Madrid. Aquel dato confirmaba que el conjunto de Mestalla había dejado atrás a sus dos grandes perseguidores y se había consolidado como el tercer club más importante de la historia de LaLiga por rendimiento acumulado. Sin embargo, lo que parecía una posición asegurada acabaría convirtiéndose en el inicio de una nueva batalla histórica. Mientras el Atlético iniciaba una de las etapas más exitosas de su historia bajo con Simeone, el Valencia comenzaba una década de pérdida progresiva de terreno que terminaría costándole primero la tercera plaza y posteriormente la lucha por el cuarto puesto frente al Athletic Club. Todo con el máximo accionista de Singapur al frente de la nave.

Cae al quinto puesto, ya con Peter Lim

El 10 de enero de 2016, los rojiblancos adelantaron al Valencia en la clasificación histórica y enviaron a los valencianistas a la cuarta plaza. Aun así, el club de Mestalla logró conservar esa posición durante casi una década, resistiendo el empuje del Athletic Club. La situación cambió el 8 de diciembre de 2024, cuando los bilbaínos aprovecharon su mejor momento deportivo para superar al Valencia por apenas dos puntos (3.767 frente a 3.765), relegándolo a la quinta posición histórica. Era la primera vez desde 2003 que el Valencia caía tan abajo en el ranking acumulado de LaLiga.

La respuesta valencianista llegó pocos meses después. El 7 de abril de 2025 ambos clubes aparecían igualados en la clasificación histórica tras la reacción del equipo dirigido por Carlos Corberán, y el 21 de abril de 2025 el Valencia recuperó oficialmente la cuarta plaza al superar de nuevo al Athletic por un solo punto (3.793 frente a 3.792).

Sorpasso y empate técnico al final a favor del Valencia CF

El sorpasso permitía recuperar una posición que el club había mantenido durante años y que parecía perdida apenas unos meses antes. La batalla, sin embargo, siguió abierta durante toda la temporada pasada en una lucha permanente por ser el cuarto club más importante de la historia de la competición. Mientras tanto, el Atlético de Madrid consolidaba la tercera posición y ampliaba su ventaja sobre ambos perseguidores. Tanto es así que En la actualidad el Valencia CF y el Athletic están empatados a puntos pero el conjunto de Mestalla es cuarto porque los 3847 puntos acumulados los ha sumado en 91 temporadas por las 95 del Athletic.

Los principales hitos de esta lucha

Marzo de 2010: el Valencia CF supera al Athletic Club y se coloca tercero en la clasificación histórica de LaLiga. .

Temporada 2010-11: el Valencia consolida la 3.ª plaza histórica con 3.044 puntos, por delante de Athletic y Atlético.

10 de enero de 2016: el Atlético supera al Valencia y lo relega a la 4.ª posición histórica.

8 de diciembre de 2024: el Athletic supera al Valencia y lo envía a la 5.ª posición histórica.

21 de abril de 2025: el Valencia recupera la 4.ª posición histórica al adelantar nuevamente al Athletic.