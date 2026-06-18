Por qué se encuentra Samu Aghehowa entrenando en la ciudad deportiva del Sevilla

Pablo Sánchez 18 JUN 2026 - 16:54h.

Samu Omorodion, en el radar del Aston Villa para el próximo curso

Sigue recuperándose de su grave lesión de rodilla

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Con la temporada finiquitada y en pleno Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, la actividad futbolística se encuentra paralizada en todos los clubes. No así las tareas en las oficinas, donde las negociaciones y la confección de cada plantilla copan la actualidad diaria. En el caso del Sevilla, el foco está centrado en estos momentos en el proyecto del próximo curso a la par del ruido que genera el futuro de la entidad. Los jugadores, aquellos que siguen, se encuentran de vacaciones hasta que comience la pretemporada, aunque la ciudad deportiva rojiblanca albergaba una sorpresa este jueves que ha generado muchas preguntas.

Samu Aghehowa, delantero español del Oporto, se dejó ver entrenando en la ciudad deportiva del Sevilla. El futbolista sigue con su proceso de recuperación después de la grave lesión de rodilla que sufrió esta temporada y que le impidió, entre otras cosas, disfrutar del tramo final de competición con su club y de cualquier posibilidad de disputar el Mundial con España.

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Resulta cuanto menos llamativo que Samu se encuentre en territorio sevillista trabajando, un hecho que ha generado multitud de preguntas entre los aficionados y que tiene respuesta en su propia familia y en su pasado como sevillista.

Por qué entrena Samu en la ciudad deportiva del Sevilla

El delantero de origen nigeriano mantiene una fuerte conexión con la capital hispalense, donde emigró su familia al llegar a España tras pasar primero por Melilla. Allí residió durante varios años junto a su madre y su hermana. Es por ello que, probablemente, Samu decidiera pasar unos días junto a sus seres queridos en la capital hispalense mientras prosigue con su trabajo de recuperación tras la grave lesión sufrida. El propio Samu se ha referido en anteriores ocasiones a su paso por las categorías inferiores del Sevilla durante algunos años y a su deseo de vivir en la ciudad en el futuro.

El atacante dejó unas imágenes en la ciudad deportiva junto a unas palabras de cara al futuro. "Paso a paso, cada vez más fuerte. Dando gracias a Dios por estar de vuelta en la hierba y por cada paso que doy a lo largo de este viaje", comentó en su perfil de Instagram.