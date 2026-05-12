Alineaciones confirmadas de Real Betis y Elche en la jornada 36 de LALIGA

Álvaro Borrego 12 MAY 2026 - 18:50h.

Lo Celso y Junior Firpo, las grandes novedades en el Betis

Eder Sarabia responde a la carta del Sevilla y al Betis con un recado: "Sorprende que quieran que gane"

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Real Betis Balompié y Elche Club de Fútbol miden sus fuerzas este martes en La Cartuja, a partir de las 20.00 horas, en un duelo de altísima intensión por lo mucho que hay en juego para los dos equipos. Los de Manuel Pellegrini buscarán tres puntos importantísimos para afianzar su candidatura para jugar la próxima edición de la Champions League, posibilidad que podría ser incluso matemática si además el Celta de Vigo tropieza ante el Levante. Por su parte, los del exbético Eder Sarabia tratarán de mejorar el resultado copero y lograr una victoria que les brindaría un salto importantísimo para acariciar la permanencia.

El once del Real Betis

Manuel Pellegrini cuenta con las ausencias ya conocidas de Marc Bartra y Ángel Ortiz, quienes no podrán reaparecer hasta la próxima temporada. A estas se suman las de Aitor Ruibal, sancionado, y Pablo García, en dinámica con el filial. Natan y Diego Llorente llegan entre algodones, pero han querido forzar para no perderse una de las citas más trascendentales de la temporada.

El entrenador chileno introduce cuatro cambios respecto a la visita contra el Real Sociedad. Héctor Bellerín regresa al carril derecho, mientras que sigue dando descanso a Natan, a pesar de que ha forzado para entrar en la convocatoria. La gran novedad es el regreso de Junior Firpo a la titularidad varios meses después, mientras que Pablo Fornals retrasa su posición para que Lo Celso aparezca por detrás del punta.

El Betis sale con: Álvaro Valles; Bellerín, Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Ez Abde y Cucho Hernández.

Como suplentes estarán Adrián, Pau López, Natan, Altimira, Chimy Ávila, Bakambu, Fidalgo, Riquelme, Nelson Deossa, Marc Roca, Isco Alarcón y Carlos de Roa.

La alineación del Elche

El conjunto ilicitano no podrá contar para este partido con Yago de Santiago, baja para toda la temporada por una lesión de rodilla, ni con Adam Boayar, con problemas musculares. Sarabia ya anunció que habría cambios en la alineación, dado que considera vital que el equipo tenga "energía" en este tramo final de la competición. Jugadores como Héctor Fort, Youssouf Koné Pétrot o Grady Diangana tienen la oportunidad de regresar a la titularidad.

Sarabia sale con Dituro; Héctor Fort, Sangare, Affengruber, Petrót, Valera; Aguado, Febas, Gonzalo Villar; Diang y André Silva.

En el banquillo estarán Iñaki Peña, Pedrosa, Redondo, Bigas, Tete Morente, Neto, Josan, John C., Álvaro, Chust, Cepeda y Piera.