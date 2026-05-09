El Valencia CF, el peor equipo de Primera antes del descanso: Hugo Duro, la apuesta más fiable para San Mamés

Los cuatro rivales y los cuatro escenarios que enfrentará el Valencia CF para lograr la permanencia

El Valencia CF sólo ha marcado 9 goles antes del descanso, nadie lo hace peor

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ValenciaEl Valencia CF, que este domingo visita al Athletic Club en San Mamés, no ha ganado en ninguna de sus últimas 15 visitas a equipos del País Vasco en LaLiga. Desde una victoria por 0-1 ante la Real Sociedad en septiembre de 2020, está inmerso en su racha más larga sin triunfo a domicilio ante estos conjuntos desde 1988. Necesitado de puntos ante un rival que se juega Europa,

El caso es que el Valencia CF es el equipo que menos goles (9) y un menor porcentaje de sus goles (24% - 9/37) ha anotado en la primera mitad de partido en LaLiga esa temporada.

Una apuesta "segura"

Para tratar de enmendar esta estadística, Carlos Corberán alterna a Sadiq, que ha anotado dos goles en los últimos tres partidos, o por su pichichi Hugo Duro.

Los goles del Valencia se reparten entre catorce jugadores, recayendo el peso goleador en el delantero madrileño Hugo Duro, que lleva nueve dianas, y en el extremo belga Largie Ramazani, que lleva seis.

Diego López, Arnaut Danjuma y Sadiq Umar llevan tres goles cada uno; Eray Cömert, Pepelu, Luis Rioja y Guido Rodríguez han anotado dos; y Javi Guerra, Baptiste Santamaría, José Luis Gayà, Mouctar Diakhaby y Lucas Beltrán llevan uno cada uno.

Hugo Duro ya ha marcado en San Mamés

En el caso del ariete madrileño Hugo Duro, aunque ha perdido su vitola de titular pero la realidad es que su apuesta sería "segura" y más en San Mamés. No en vano, el delantero de Valencia ha participado en cuatro goles en ocho partidos ante el Athletic en LaLiga (tres goles y una asistencia) y solo ante el Atlético de Madrid (5 goles), Real Madrid (5 goles) y Sevilla (Tres goles y dos asistencias) ha participado en más en la competición (también cuatro le ha hecho cuatro goles a su ex equipo, el Getafe).

Cabe señalar que Hugo ya marcó en San Mamés, fue hace dos temporadas en la 2023-24 cuando anotó el segundo tanto del Valencia en el 2-2 final.

Los datos: pocos tiros, pocos goles y muchos encajados

El Valencia es el segundo equipo que menos disparos a puerta realiza con 105 tiros y el quinto equipo menos goleador de la Liga, empatado con el Espanyol, con 37 goles anotados en los 34 partidos disputados, según datos que recoge LaLiga.

En cuanto a goles encajados, el Valencia CF tampoco va sobrado. Es el quinto equipo que más goles recibe, con 50 tantos, empatado con el Athletic. Los equipos que más goles han encajado son Sevilla y Levante, con 55, Oviedo, con 54, Real Sociedad, Elche y Alavés con 53 y Mallorca, Espanyol y Girona con 51.