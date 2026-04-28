Pepe Jiménez Sevilla, 28 ABR 2026 - 12:33h.

Junior Firpo ocupa 'el puesto' de Marc Bartra

Assane Diao, exjugador del Betis, también visitó a la plantilla

Compartir







Manu Fajardo, director deportivo del Betis, y Ramón Alarcón, CEO de la entidad, han visitado este martes a la plantilla antes del inicio del entrenamiento posterior al empate ante el Real Madrid. La buena sintonía es total y en el club se confía en el pase a la Champions League como quintos clasificados.

Igualmente, el exjugador del Betis Assane Diao, también se pasó a saludar a sus excompañeros antes de visitar las instalaciones verdiblancas.