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La visita de Manu Fajardo y Ramón Alarcón a la plantilla del Betis tras el empate ante el Real Madrid

La visita de Manu Fajardo y Ramón Alarcón al entrenamiento del Betis
Manu Fajardo y Ramón Alarcón, en el entreno del Betis. Kiko Hurtado
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Manu Fajardo, director deportivo del Betis, y Ramón Alarcón, CEO de la entidad, han visitado este martes a la plantilla antes del inicio del entrenamiento posterior al empate ante el Real Madrid. La buena sintonía es total y en el club se confía en el pase a la Champions League como quintos clasificados.

Igualmente, el exjugador del Betis Assane Diao, también se pasó a saludar a sus excompañeros antes de visitar las instalaciones verdiblancas.

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