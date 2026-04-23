Álvaro Borrego 23 ABR 2026 - 22:26h.

La derrota deja muy tocado al Sevilla FC, a un punto del descenso

El uno por uno y las notas del Sevilla ante el Levante con un único aprobado y un '0' en el plantel

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El Sevilla FC mira al abismo de frente. La derrota sufrida contra el Levante deja a los de García Plaza contra las cuerdas, con tan solo un punto por encima de la zona de descenso. Una situación que pone en el disparadero no solo al consejo de administración, el director deportivo o los gestores, sino también a la plantilla. Este jueves el conjunto hispalense se marchó del Ciutat de Valencia sin un disparo entre los tres palos. Otro petardazo que tensa más si cabe la impotencia de la afición, harta de la imagen que ha perpetrado su equipo una vez más.

Las cámaras de ElDesmarque recogieron la reacción y las caras de los jugadores del Sevilla FC a la salida del estadio. Puedes verlo en el vídeo de arriba.