David Torres 31 MAR 2026 - 12:56h.

"El técnico tiene una energía muy buena para el equipo"

El Valencia CF vuelve loco al Big Data: triplica sus opciones de jugar en Europa en una semana

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Jesús Martínez es un exjugador y exsecretario técnico del Valencia CF, reconocido como una voz autorizada en el entorno valencianista como comentarista y gran conocedor de fútbol y del Valencia CF. Nacido en Galicia, se considera argentino ya que emigró al país austral siendo un niño. Allí hizo carrera antes de consagrarse en Mestalla como futbbolista. Pasado el tiempo, regresó a Valencia, donde fijó su residencia. Fue recuperado para el club por Francisco Roig para convertirse en director deportivo, época durante la cual fue el responsable del fichaje de grandes futbolistas como Amedeo Carboni, Jocelyn Anglomá o el gran Claudio López. La gran duda que hay ahora mismo en el ambiente valencianista es si hay equipo para llegar a Europa. Suso contesta.

La opinión de Jesús Martínez sobre el Valencia CF

Ahora, sigue como comentarista y no pierde detalle de la actualidad valencianista. Ahí, desde su atalaya, ha asegurado que, "aunque muchos piensan que no está bien el equipo, periodistas incluidos, yo creo que el equipo es mucho mejor de lo que la gente se cree", ha dicho Jesús Martínez en La Banda de À Punt.

Los dos argumentos que da son Coberán y Guido. "Además creo que el técnico tiene una energía que para el equipo es muy buena, y lo de Guido últimamente también ha sido muy bueno para darle al equipo ya una consistencia que quizás no la tenía en su momento".

¿Puede llegar el Valencia a Europa? Si empezara LALIGA ahora, sí. Ahora quizás le va a costar un poco más porque está un poco atrasado, pero no se están despegando los de arriba, van perdiendo todos"

Con todo, la pregunta del millón es si el Valencia tiene plantilla para luchar para Europa. Suso Martínez no duda: "Si hoy empezase el campeonato yo creo que sí. Ahora quizás le va a costar un poco más porque está un poco atrasado, pero no se están despegando los de arriba, van perdiendo todos", dice dando a entender que sí, que Europa es una meta factible con esta plantilla.