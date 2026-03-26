Álvaro Borrego 26 MAR 2026 - 18:34h.

La camiseta, que se estrenará contra el Espanyol, hace guiños a Sevilla, sus símbolos, sus mitos y sus tradiciones más representativas

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El Real Betis ha lanzado su nueva colección 'Fiestas de la Primavera', una iniciativa cuyo eje creativo gira en torno a la obra realizada por el artista sevillano Agustín Israel Barrera. Esta colección incluye diferentes productos, desde la camiseta de prematch que el primer equipo lucirá antes del partido frente al RCD Espanyol hasta camisetas de algodón, láminas, bolsas de tela, abanicos y tazas.

Inspirado en el arte pop, con un lenguaje narrativo profundamente andaluz y sevillano, y una iconografía festiva, el diseño refuerza la conexión existente entre el Real Betis y la ciudad, haciendo continuos guiños a su historia, sus símbolos, sus mitos y sus tradiciones más representativas. Las barras verdiblancas se entremezclan con los iconos más representativos de la obra del autor: capirotes, sombreros de ala ancha y lunares, además de otros elementos secundarios propios de las fiestas andaluzas y un carrusel de personajes emblemáticos de la ciudad e incluso mitos y leyendas del club.

Los detalles de la nueva camiseta del Betis

La figura de Rafael Gordillo aparece en la parte inferior derecha del diseño lanzándose a rematar de cabeza con el mítico número '3' a su espalda; Palmerín, como representación de la centenaria historia del Club; Curro, como figura icónica de modernidad e innovación en una Sevilla que se abría paso hacia el futuro; la imagen de Joaquín, con su '17', manteado en el día de su despedida en Heliopólis; y un balón con el número '26' como recuerdo imborrable de Miki Roqué.

La obra realza la consecución de la Copa del Rey de 1977, sobre la que se eleva el escudo del Real Betis con un flamenco y un nazareno brindando con copas de manzanilla por los triunfos deportivos y la vida festiva de la ciudad.

Además de los nazarenos y flamencos, la tradición sevillana queda plasmada en la parte inferior izquierda con la figura del Rey San Fernando (Fernando III), que preside la Plaza Nueva, lugar de celebración de los éxitos verdiblancos.

Los claveles también tienen peso específico en el diseño como símbolo representativo de las fiestas de la primavera en Sevilla, tanto de la Feria como de la Semana Santa. En este totum revolutum también destacan las figuras de béticos señeros como El Pali y Kiko Veneno, con una inclusión en la fiesta pura, con guitarristas, caballistas y casetas con el logo del Ayuntamiento de Sevilla; y un nazareno con capirote verde y un flamenco con lunares de color rosa como alegoría de Sevilla y Triana bailando.

Toda esta narrativa transcurre dentro de la ciudad, con una recreación de su skyline con la Plaza de España, Avenida de La Palmera, La Giralda, Las Setas y recorrido final en la Cartuja, con el Puente del Alamillo y Torre Sevilla. La camiseta y productos de la colección se pueden adquirir en la tienda online del Real Betis Balompié.

¿Quién es el autor?

Natural de Morón de la Frontera, Agustín Israel Barrera García es doctor en Historia del Arte, licenciado en Bellas Artes (Pintura y Diseño) y experto en gestión cultural. Su obra está marcada por un acentuado carácter pop que toma la tradición como punto de partida, y una creencia de que no existe un personaje más andaluz que aquel capaz de sentir la barroca agonía de la Semana Santa y el sentir flamenco.

La colección ha sido presentada en la tarde de hoy en La Casa Azul, en la Alameda de Hércules, por el periodista y escritor sevillano Julio Muñoz 'El Rancio' y el propio autor Agustín Israel. En la sesión fotográfica han colaborado la bailaora Triana Ramos y el batería del grupo Vera Fauna, Juanlu Romero.