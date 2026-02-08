Alineaciones confirmadas de Alavés y Getafe en la jornada 23 de LALIGA EA Sports

Joaquín Anduro 08 FEB 2026 - 13:03h.

Así salen Eduardo Coudet y José Bordalás

El Deportivo Alavés y el Getafe CF arrancan el domingo futbolístico en Mendizorroza con su partido correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA Sports. Los dos clubes comparten objetivo de evitar el descenso y tanto Eduardo Coudet como José Bordalás, ya con el mercado de fichajes de invierno cerrado, apuestan por estas alineaciones.

En el Alavés, el Chacho no podrá contar con Ville Koski ni con Ibrahim Diabaté, dos de los fichajes invernales, así como con el lesionado Carlos Protesoni ni con un Mariano Díaz fuera de los planes del argentino y negado a salir. El esquema será de nuevo un 4-4-2 en el que el técnico babazorro modifica dos piezas de la defensa.

En el eje de la defensa, Facundo Garcés volverá a ser titular tras haber tenido ya minutos después de su sanción por un pasaporte falso que le permitió ser internacional por Malasia. La otra modificación es el regreso al once de Nahuel Tenaglia, que entrará en el lateral diestro pasando a Jonny Otto al zurdo y mandando al banquillo a Víctor Parada.

Sí tienen más protagonismo los fichajes de invierno en el Getafe ya que José Bordalás volverá a contar con Zaid Romero como uno de los tres centrales y con la dupla atacante formada por Luis Vázquez, que ya sabe lo que es marcar, y Martín Satriano. El once titular será el mismo que consiguió el empate ante el Celta la pasada jornada en el Coliseum y en Montilivi hace dos frente al Girona.

En cuanto a las bajas, el técnico azulón no podrá contar con Juanmi Jiménez, que se ha caído de la convocatoria, ni con los tres lesionados de larga duración: Davinchi, Abou Kamara y Borja Mayoral. Abdel Abqar está de vuelta a Mendizorroza en una lista en la que ha entrado el último fichaje invernal, Veljko Birmancevic.

Alineaciones confirmadas del Alavés-Getafe

XI del Alavés: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garcés, Jon Pacheco, Jonny Otto; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Calebe, Carles Aleñá; Toni Martínez, Lucas Boyé.

XI del Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Domingos Duarte, Djené Dakonam, Zaid Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Mario Martín, Mauro Arambarri; Luis Vázquez, Martín Satriano.