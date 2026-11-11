Fran Fuentes 11 NOV 2026 - 19:20h.

El seleccionador ha valorado esta y otras circunstancias relacionadas con la actualidad de la Selección Española

Santi Denia quiere romper la espectacular racha de España: "Lo siento"

Compartir







Luis De la Fuente ha comparecido en sala de prensa. Además de profundizar en la ausencia de Lamine Yamal, ha puesto en valor a otros jugadores con roles más secundarios como Martín Zubimendi o Mikel Merino, quien admite que le gustaría tener más minutos como titular. Del mismo modo, se ha deshecho en elogios hacia Álvaro Valles, portero del Real Betis. A continuación, sus palabras.

La importante baja de Rodri: "Todos tienen un perfil parecido que se adapta perfectamente a esta idea, pero cada uno, esos matices que aporta son insustituibles. No es que sea mejor ni peor, Rodrigo es el mejor jugador del mundo en esa posición y Martín Zubimendi el segundo. Nos aporta todo lo que necesita el equipo con otras características diferentes. Igual que las ausencias de estos futbolistas las ocuparán jugadores con características diferentes pero que encajan en la idea del equipo. No me preocupa nada, tengo una suerte fantástica y un privilegio por tener esta plantilla de futbolistas. Mañana sacaremos a un super equipo para intentar ganar este partido".

Mikel Merino quiere más minutos: "Es normal. Todos los futbolistas quieren jugar. El día que se conformen con no jugar, apaga y vámonos. No podrá jugar al fútbol. Mikel es un jugador ambicioso, consciente de su talento y categoría. Es verdad que podría jugar en cualquier momento, no aquí, sino en cualquier equipo y selección del mundo. También tiene compañeros con ese nivel. Lo más importante no es salir desde el inicio para ser protagonista y un jugador que marque diferencias, salir desde el principio o durante el partido. Eso será para vosotros, vuestras estadísticas o análisis, pero en el mío, el futbolista que sale aprovechando el trabajo de un compañero, porque esto es un equipo, es lo que tiene que aportar. Será seguramente el protagonista del partido, y como hemos comentado en otras ocasiones, más del 30% de goles que marca este equipo y que resuelven los partidos son de jugadores que salen sustituyendo a compañeros. Para nosotros son todos muy importantes. Y Mikel tiene un peso específico en este equipo fantástico. ¿Podría jugar? Claro que sí. Y ha jugado mucho con nosotros también desde el inicio, pero no es más importante para nosotros solo por salir desde el inicio, porque puede salir desde el inicio o también avanzado el partido".

Zubimendi y sus pocos minutos con el Arsenal: "Sí, nosotros tratamos a todos por igual, pero aquí cuando vienen se sienten muy cómodos. Os he oído a alguno de vosotros, y sobre todo en la privacidad, que me habéis dicho 'hay futbolistas que juegan mejor con la selección que con su club'. Martín es un jugador de ese tipo. Cada vez que viene con nosotros es un valor seguro. Tratamos que se sientan cómodos pero dentro de un nivel de exigencia máximo. Al hilo de lo que decíamos antes de Mikel Merino, es una suerte tener jugadores de este tipo con nosotros".

Racha de invictos: "Hay que buscar todos los puntos de motivación. Bastante motivación tiene ya este partido en sí, asegurar la primera plaza. Primero hay que ganar a Chequia que no va a ser nada fácil, pero también, claro que sí. Hablaba antes de la ambición de este grupo. Queremos seguir marcando hitos. Este ni siquiera nadie pensaría haber llegado ni a 35, pensábamos que eran unos números estratosféricos. Ahora decimos 'madre mía', pero queremos el 44, claro que sí. Lo más importante es la automotivación y la autoexigencia. Cuando un equipo de estas características disponen de estos jugadores, yo soy el Pepito Grillo que se lo recuerda, pero ellos ya tienen suficiente motivación".

¿Cambio en la portería?: "Si digo que sí lo dejo claro y hay un cambio, y si digo que no, también. Tenemos una suerte de tener a cuatro porterazos. Voy a ser original. Y a cualquiera de los que pongamos lo va a hacer bien. Es que son muy buenos".

Las buenas palabras hacia Álvaro Valles: "Yo no conocía personalmente a Álvaro. Aparte de ser un portero sensacional, es un portero que encaja perfectamente en nuestra filosofía, nuestra mentalidad, nuestra actitud. En dos días ya se ha hecho uno más del equipo. Eso habla muy bien de él. Me hace sentirme muy feliz, porque si ya teníamos a cuatro o cinco porteros entre los diez mejores del mundo, con Álvaro, entendiendo el contexto de selección, me pone muy feliz porque ya es uno más de nosotros".

Unai Simón: "Además de ser el mejor portero del mundo, es la mejor persona del mundo, el mejor compañero del mundo y el mejor capitán del mundo. Es un ejemplo en todo. Da gusto trabajar con él, convivir con él. Ha madurado, claro. Cuando le conocimos tenía 16 o 17 años. Han pasado 12 desde entonces. Ha evolucionado en potencial futbolístico, ha mejorado todo, porque si no no podría estar a este nivel. En lo humano ya apuntaba maneras, ya sabía que era un gran tío, una gran persona. Ha ido mejorando, algo de lo que estamos felices, porque da gusto tener la relación de capitanes que tenemos. Ha faltado Rodrigo, que está ahí siempre; Ferrán, que está ahí siempre; y ahora, Unai, que está ahí siempre. Es una suerte contar con este tipo de futbolistas para una concentración y para una plantilla, porque somos un equipo".

¿Cambiará la alineación pensando en Inglaterra?: "No, queremos ganar mañana. No sabemos si se va a jugar el partido del domingo. Que no se asusten los aficionados, el planteamiento es que solo existe el partido de mañana, porque no sabemos el resultado que va a sacar Inglaterra contra Croacia. Mañana es el partido clave, hay que ganarlo, con todo el respeto al trabajo que están haciendo Santi, Pablo Amo y Rubén. Fantástico, y sé que nos van a poner las cosas muy difíciles. Luego, lo que pase después, ya veremos".