Redacción ElDesmarque Madrid, 29 OCT 2026 - 09:50h.

El técnico belga abandona el hospital tras sufrir una irritación meníngea

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Vincent Kompany ya se encuentra en casa después de permanecer cinco días hospitalizado. El entrenador del Bayern de Múnich recibió el alta este miércoles tras sufrir un desvanecimiento en una sesión de entrenamiento que encendió las alarmas en el club alemán. Los médicos le han diagnosticado una irritación meníngea y, aunque su evolución ha permitido que abandone el hospital, todavía no hay una fecha para su regreso al banquillo. La prioridad ahora es que complete su recuperación antes de retomar la actividad.

Vincent Kompany recibe el alta, pero el Bayern no pone fecha a su regreso

Max Eberl, director deportivo del Bayern, lo confirmó antes del partido de Copa de Alemania frente al Magdeburgo. "Dentro de lo que cabe ya se encuentra bien, no diría muy bien, pero sí bien. Hoy ha recibido el alta del hospital", explicó en declaraciones a ARD. "Estoy seguro de que pronto estará al 100%". El dirigente también señaló que el técnico necesita reposo y medicación, por lo que el club no tiene intención de acelerar su vuelta. Durante su ausencia, su ayudante Aaron Danks ha asumido las funciones al frente del equipo.

Los hábitos de Vincent Kompany, bajo la lupa tras el colapso

Según la información publicada por BILD, el centro del problema es la rutina de trabajo del técnico belga. Kompany acostumbra a afrontar jornadas muy largas, descansa poco y su exigencia es máxima. También se ha apuntado a una alimentación irregular y al consumo elevado de café para mantenerse activo. A ello se sumaría el virus que había sufrido en los días previos y que ha sido el detonante. El exentrenador del Burnley, además, se dislocó uno de sus hombros en el momento del colapso. El conjunto alemán ha comunicado que sufrió una irritación meníngea, pero no ha confirmado que la falta de descanso o su ritmo de trabajo fueran la causa directa del desvanecimiento.