David Torres 28 OCT 2026 - 21:07h.

El nuevo Mathieu, de jugar en Barça y Valencia a trabajar en una tienda de deportes “por voluntad propia”

"Trabajar en una tienda de deportes como dependiente me ayudó"

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ValenciaJérémy Mathieu ha contado la cara más desconocida de su retirada del fútbol profesional. El exjugador del Valencia CF y del FC Barcelona atravesó una profunda depresión después de colgar las botas en 2020, cuando una rotura de ligamento cruzado mientras militaba en el Sporting de Portugal precipitó su adiós al fútbol a los 36 años. En una entrevista concedida a la revista francesa So Foot, el francés ha relatado los cuatro años más difíciles de su vida y cómo consiguió salir adelante. "Estuve en un momento muy oscuro durante cuatro años. Por suerte, mi esposa estuvo ahí para ayudarme a superarlo", reconoce Mathieu, que admite que no estaba preparado para abandonar el fútbol. Su intención era continuar jugando un par de temporadas más, pero la lesión cambió todos sus planes.

Cuatro años encerrado en casa: "Sufrí una depresión, no hay que ocultarlo"

El exdefensa explica que la retirada llegó de forma abrupta y que le costó encontrar una nueva rutina. "Sufrí una depresión, no hay que ocultarlo", admite. Durante aquel periodo, perdió incluso el interés por el deporte que había marcado su carrera. "Me quedaba en casa las 24 horas del día", relata Mathieu. Pasaba los días en el sofá, delante del televisor y con el móvil, mientras intentaba asimilar una nueva realidad. Su mujer y sus hijos fueron fundamentales para superar aquella etapa, que también tuvo consecuencias en su entorno familiar.

"Durante cuatro años no hice nada. Me quedaba en casa 24 horas al día. Salía de vez en cuando, pero nunca por mucho tiempo. Me quedaba en el sofá, frente al televisor, con el móvil. Ya ni siquiera me interesaba el fútbol. Veía un partido y, si terminaba en empate, cambiaba de canal. Daba vueltas en círculos: me levantaba del sofá, daba una vuelta por la casa y suspiraba", explica el defensor que reconoce que no recurrió a ayuda psicológica y que trató de salir adelante con el apoyo de los suyos. Una experiencia que le permitió comprender que el final de una carrera deportiva puede tener consecuencias mucho más profundas que las estrictamente profesionales.

De jugar en el Barça a trabajar en una tienda

La recuperación de Mathieu también estuvo ligada a una decisión que sorprendió al mundo del fútbol. El exinternacional francés comenzó a trabajar en una tienda de deportes Intersport hace dos años. Su fotografía vestido de dependiente se hizo viral y provocó numerosos comentarios sobre su situación económica. Sin embargo, el motivo era otro. "Este trabajo me ayudó a recuperar fuerzas, reconstruir mi vida social y, en definitiva, volver a vivir", explica en la entrevista.

El exjugador no ocultó su indignación por las críticas recibidas. Muchos usuarios dieron por hecho que estaba arruinado, una interpretación que considera injusta porque ignoraba por completo su situación personal. "Solo ven el dinero, nunca el lado humano", lamenta. Algunos clientes incluso llegaron a preguntarle qué hacía trabajando allí y si todavía tenía dinero. Una actitud que le indignó después de todo lo que había atravesado.

"Mi esposa también había aceptado algunos trabajos ocasionales, sencillos y cómodos"

"Mi esposa también había aceptado algunos trabajos ocasionales, sencillos y cómodos. Antes de eso, estábamos juntos todo el tiempo, y cada vez era más difícil. Trabajar por separado nos vino bien a los dos. Además, retomé el contacto con mis amigos", afrima

Su nuevo reto

Mathieu, que también pasó por el Toulouse y el Sporting de Portugal, ha encontrado ahora una nueva vía para mantenerse vinculado al deporte. Actualmente entrena a un equipo sub-15 en Aix-en-Provence mientras estudia para obtener su título de entrenador. Su objetivo es trabajar en el fútbol base y transmitir a las nuevas generaciones los conocimientos adquiridos durante su carrera. Después de una retirada que nunca imaginó y de cuatro años marcados por la depresión, el francés comienza una etapa diferente, alejada de los grandes estadios, pero mucho más cercana a recuperar su bienestar.