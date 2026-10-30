El Cádiz se lleva el derbi de Copa del Rey y vacila al Xerez en redes sociales con la playa de la Victoria

Redacción ElDesmarque Madrid, 30 OCT 2026 - 10:19h.

Los dos clubes han protagonizado un divertido intercambio de mensajes en X después de la victoria del Cádiz

La afición del Cádiz convierte en Jerez en una mini 'Tacita de Plata': "Jerezano el que no bote, eh"

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El derbi entre Xerez y Cádiz, que había sido suspendido por el accidente ferroviario de Urda, se jugó el jueves y terminó con victoria amarilla por 1-3, dejando algo más que la clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Después del encuentro en Chapín, los dos clubes trasladaron el pique a las redes sociales con un intercambio de mensajes que ha provocado numerosas reacciones.

El Cádiz remonta en Chapín y se lleva el derbi copero

Jaime López adelantó a los locales en los primeros minutos, pero el Cádiz reaccionó y encontró el empate antes del descanso gracias a un potente disparo de Cristian desde fuera del área. Tras el paso por vestuarios, el conjunto de Borja Jiménez dio un paso adelante. Álvaro García Pascual, que acababa de entrar al terreno de juego, aprovechó un balón largo para firmar el 1-2 en el minuto 59 y la sentencia llegó en el tramo final, cuando Borja Vázquez, futbolista jerezano del Cádiz, hizo el 1-3 en el minuto 83.

La playa de la Victoria, protagonista del pique en redes

Una vez terminado el partido, el Xerez publicó un mensaje en su cuenta oficial de X: "En las gradas, deportividad. En el campo, que vuestra única victoria sea la playa", escribió el club azulino junto a una imagen con esa última frase.

El Cádiz recogió el guante y contestó con un escueto "Victoria x2", acompañado de una fotografía de la playa de la Victoria. El juego de palabras tenía doble sentido: la victoria conseguida en Chapín y el nombre de uno de los puntos turísticos más conocidos de la capital gaditana. La publicación amarilla terminó con otro mensaje dirigido a su afición: "Descansen cadistas". Lejos de continuar con la tensión vivida durante la previa y el encuentro, buena parte de las reacciones de los aficionados fueron positivas y celebrando el humor de ambos clubes.